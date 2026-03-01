ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Конец эпохи Хаменеи: в Иране срочно назначили нового лидера

Воскресенье 01 марта 2026 12:39
UA EN RU
Конец эпохи Хаменеи: в Иране срочно назначили нового лидера Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Читайте также: "Удар невиданной силы": Трамп пригрозил Ирану расплатой за подготовку новой атаки

Временное руководство и переходный период

Временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

В состав этого совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи. Этот орган будет совместно руководить страной во время транзита власти.

Изменения в командовании КСИР

Массированные удары также привели к ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.

Новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.

Удары по Ирану

28 февраля началась совместная операция США и Израиля против иранского режима.

Президент США Дональд Трамп объявил целью кампании полную нейтрализацию угроз со стороны Тегерана. В результате серии точных ударов были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи, министр обороны и руководитель Генштаба.

Иран ответил обстрелами территории Израиля и военных объектов США в Бахрейне, Кувейте и других соседних странах.

Все подробности атаки США и Израиля на Иран читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Ближний восток
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше