"Удар невиданной силы": Трамп пригрозил Ирану расплатой за подготовку новой атаки

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае дальнейшей эскалации и новых атак. Заявление прозвучало на фоне сообщений Тегерана о подготовке масштабного обстрела, более мощного, чем все предыдущие.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Truth Social.

"Им лучше этого не делать. Если они это сделают, мы ударим по ним с силой, которой никогда раньше не видели! Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал президент США.

По словам Трампа, Тегеран планирует атаку, которая по мощности должна превзойти все предыдущие действия иранского режима.

Американский лидер отметил, что Иран публично объявил о намерениях нанести "очень сильный удар" уже сегодня.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как Израиль нанес превентивные удары по иранским военным объектам. В ответ Иран уже совершил серию ракетных запусков, целями которых стали Израиль и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских из-за падения обломков в Абу-Даби.

По официальным данным ЦАХАЛа, в воздух подняли почти 200 израильских самолетов, которые одновременно атаковали около 500 целей по всей территории страны, парализуя оборонительную инфраструктуру врага.

Последствия этой атаки могут оказаться фатальными для верхушки иранского режима. Кроме сообщений о гибели верховного лидера Али Хаменеи, под ударами вероятно оказались ключевые фигуры силового блока - министр обороны Амир Насирзаде и глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Пакпур.

