Иран атаковал авианосец США: достигли ли ракеты цели

В Корпус стражей исламской революции Ирана заявили, что якобы баллистикой поразили американский авианосец USS Abraham Lincoln. Однако это утверждение является ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (U.S. Central Command) в соцсети Х.