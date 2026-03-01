ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран атаковал авианосец США: достигли ли ракеты цели

Воскресенье 01 марта 2026 17:58
UA EN RU
Иран атаковал авианосец США: достигли ли ракеты цели Фото: авианосец USS Abraham Lincoln (www.navy.mil)
Автор: Эдуард Ткач

В Корпус стражей исламской революции Ирана заявили, что якобы баллистикой поразили американский авианосец USS Abraham Lincoln. Однако это утверждение является ложью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (U.S. Central Command) в соцсети Х.

"Lincoln не был поражен. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели", - говорится в публикации.

В Центральном командовании добавили, что авианосец продолжает запускать самолеты в поддержку кампании США по защите американского народа "путем устранения угроз со стороны иранского режима".

Также там показали фото, как с авианосца взлетают самолеты.

Фото: взлет самолетов с авианосца USS Abraham Lincoln (x.com/CENTCOM)

Что предшествовало

Напомним, что 28 февраля Израиль совместно с США начали атаковать Иран. Под удар попали военные и другие объекты.

После начала операции президент США Дональд Трамп выступил с обращением, сказав, что Вашингтон начал военную кампанию для устранения угроз со стороны, а основная ее цель - защита американского народа и союзников.

Вечером того же дня Трамп дал несколько интервью, в которых пояснил, что причиной начала операции стал провал последних переговоров по ядерной сделке и поведение Ирана за последние десятилетия.

Сегодня СМИ начали писать, что Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

На данный момент известно, что в результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных чиновников страны. После этого в стране экстренно назначили временного верховного лидера.

За совершенное в КСИР анонсировали о начале беспрецедентного военного ответа, а Трамп в ответ грозит Ирану ударом невиданной силы, если будет продолжаться эскалация.

На данный момент обстрелы продолжаются. В США утверждают, что речь о наземной операции в Иране не идет, так как Вашингтон рассчитывает исключительно на воздушные и морские удары, чтобы сдержать ядерные амбиции Ирана и уничтожить ракетный арсенал страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше