Іран атакував авіаносець США: чи досягли ракети мети

У Корпус вартових ісламської революції Ірану заявили, що нібито балістикою вразили американський авіаносець USS Abraham Lincoln. Однак це твердження є брехнею.

"Lincoln не був вражений. Випущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі", - йдеться в публікації. У Центральному командуванні додали, що авіаносець продовжує запускати літаки на підтримку кампанії США із захисту американського народу "шляхом усунення загроз з боку іранського режиму". Також там показали фото, як з авіаносця злітають літаки. Фото: зліт літаків з авіаносця USS Abraham Lincoln (x.com/CENTCOM)