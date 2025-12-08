ua en ru
Ірак поновив видобуток нафти на родовищі "Лукойлу" після зупинки, - Reuters

Ірак, Понеділок 08 грудня 2025 22:52
UA EN RU
Ірак поновив видобуток нафти на родовищі "Лукойлу" після зупинки, - Reuters Фото: Ірак продовжує видобувати нафту на родовищі після короткої зупинки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ірак відновив видобуток нафти на родовищі "Західна Курна-2", який належить російській компанії "Лукойл". Раніше його продуктивність була скорочена через витік на експортному трубопроводі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Двоє іракських чиновників з енергетичної галузі розповіли агентству, що відновлення повноцінної роботи родовища відбудеться протягом найближчих годин.

Зазначається, що операційна частка "Лукойлу" у родовищі в 75% є найбільшим іноземним активом російського нафтового гіганта. Його обсяг видобутку становить 460 тисяч барелів на день - це близько 9% від загального обсягу видобутку в Іраку.

Reuters пише, що Ірак нерідко перевищував обсяги видобутку, які узгоджувалися з ОПЕК та її союзниками, включаючи РФ, відомих як ОПЕК+.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, США вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть". На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

Крім того, угорська компанія MOL повідомила американським чиновникам про зацікавленість у придбанні міжнародних активів підсанкційного "Лукойлу".

Зазначимо, 30 листопада Україна ввела санкції проти "Роснефти" та "Лукойла", а також росіян, які організовують системне знищення українців дронами.

