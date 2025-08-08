ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Индия поставила на паузу переговоры о закупке оружия в США после тарифов Трампа, - Reuters

Индия, Пятница 08 августа 2025 14:05
UA EN RU
Индия поставила на паузу переговоры о закупке оружия в США после тарифов Трампа, - Reuters Фото: Нарендра Моди и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индия отложила переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Это первая конкретная реакция Дели на действия Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена.

Ответ на тарифы Трампа

Трамп 6 августа ввел дополнительные 25% тарифов на индийские товары. Причиной стали закупки Индией российской нефти, которые финансируют войну против Украины.

Общий размер пошлин на индийский экспорт достиг 50% - одного из самых высоких среди торговых партнеров США. Индия пока предпочитает считать такое давление "несправедливым".

Замороженные контракты

По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Сделка по самолетам оценивалась в 3,6 млрд долларов и находилась на финальной стадии.

Несмотря на паузу, письменных распоряжений о полной отмене сделок не было. Это означает, что Дели может оперативно пересмотреть решение при изменении условий.

Оборонное партнерство сохраняется

Хотя крупные закупки отложены, другие элементы оборонного сотрудничества между странами продолжаются. В частности, обмен разведданными и совместные учения остаются в силе.

Индия остается крупнейшим импортером вооружений после Саудовской Аравии. В последние годы она смещает фокус с России в сторону США, Франции и Израиля, но полностью отказаться от российского оружия не планирует.

Тем временем Россия предлагает Индии новые оборонные технологии, включая систему ПВО С-500. Дели пока не заинтересован в новых закупках, но полностью прекратить военное сотрудничество с Москвой не хочет.

В июле Россия поставляла в Индию около 1,7 млн баррелей в день. Однако сейчас государственные индийские НПЗ снижают объемы спотовых закупок в ожидании официальной позиции Нью-Дели. Что будут делать частные переработчики - пока неясно.

Цены на нефть резко снизились в начале августа. Это произошло после решения Трампа наказать Индию за помощь Москве в войне против Украины. Нефть показала худший результат с 2021 года. Цена на нефть марки Brent упала до 66 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Индия
Новости
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Поврежденные дома и детсад: появились кадры последствий массированной атаки на Бучу
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине