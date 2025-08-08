Индия поставила на паузу переговоры о закупке оружия в США после тарифов Трампа, - Reuters

Индия отложила переговоры о военных контрактах с США после санкций за покупку российской нефти. Это первая конкретная реакция Дели на действия Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх должен был отправиться в Вашингтон с официальным визитом. Ожидалось, что там будет объявлено о новых закупках, но поездка отменена.

Ответ на тарифы Трампа

Трамп 6 августа ввел дополнительные 25% тарифов на индийские товары. Причиной стали закупки Индией российской нефти, которые финансируют войну против Украины.

Общий размер пошлин на индийский экспорт достиг 50% - одного из самых высоких среди торговых партнеров США. Индия пока предпочитает считать такое давление "несправедливым".

Замороженные контракты

По данным источников, обсуждение закупки боевых машин Stryker, ракет Javelin и шести самолетов-разведчиков Boeing P8I приостановлено. Сделка по самолетам оценивалась в 3,6 млрд долларов и находилась на финальной стадии.

Несмотря на паузу, письменных распоряжений о полной отмене сделок не было. Это означает, что Дели может оперативно пересмотреть решение при изменении условий.

Оборонное партнерство сохраняется

Хотя крупные закупки отложены, другие элементы оборонного сотрудничества между странами продолжаются. В частности, обмен разведданными и совместные учения остаются в силе.

Индия остается крупнейшим импортером вооружений после Саудовской Аравии. В последние годы она смещает фокус с России в сторону США, Франции и Израиля, но полностью отказаться от российского оружия не планирует.

Тем временем Россия предлагает Индии новые оборонные технологии, включая систему ПВО С-500. Дели пока не заинтересован в новых закупках, но полностью прекратить военное сотрудничество с Москвой не хочет.