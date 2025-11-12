Индия пригласила Путина на саммит в декабре на фоне тарифного давления США

Российский диктатор Владимир Путин в декабре посетит Индию. Несмотря на войну РФ против Украины и давление США, две страны продолжают укреплять связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В октябре Путин провел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Тогда они подтвердили готовность к дальнейшему углублению "особого и привилегированного стратегического партнерства" между странами.

Закупка Индией российской нефти

Ранее Индия отказалась от выполнения требований президента США Дональда Трампа о прекращении закупки российской нефти после введения 50% тарифа на индийский экспорт. Он пошел на этот шаг, чтобы заставить страну сократить закупки нефти в РФ.

Недавно Трамп заявил, что планирует снизить "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии из-за сокращения ею объемов закупок нефти в России.

Во вторник, 11 ноября, стало известно, что большинство нефтеперерабатывающих заводов Индии отказались от закупок российской нефти. Это произошло из-за антироссийских санкций и торговых переговоров США и Индии.

Напомним, Индия - второй по величине импортер российской нефти в мире после Китая. Исторически страна почти не закупала нефть из РФ, отдавая предпочтение поставкам из стран Ближнего Востока.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки" ситуация изменилась.

Отметим, Индия не покупала нефть из подсанкционных Ирана и Венесуэлы. Зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что привело к резкому росту импорта.