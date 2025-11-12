Індія запросила Путіна на саміт у грудні на тлі тарифного тиску США

Російський диктатор Володимир Путін у грудні відвідає Індію. Не дивлячись на війну РФ проти України й тиск США, дві країни продовжують зміцнювати зв'язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У жовтні Путін провів розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Тоді вони підтвердили готовність до подальшого поглиблення "особливого та привілейованого стратегічного партнерства" між країнами.

Закупівля Індією російської нафти

Раніше Індія відмовилася від виконання вимог президента США Дональда Трампа щодо припинення закупівлі російської нафти після введення 50% тарифу на індійський експорт. Він пішов на цей крок, щоб змусити країну скоротити закупівлі нафти в РФ.

Нещодавно Трамп заявив, що планує знизити "в якийсь момент" ставки мит на імпорт з Індії через скорочення нею обсягів закупок нафти в Росії.

У вівторок, 11 листопада, стало відомо, що більшість нафтопереробних заводів Індії відмовилися від закупівель російської нафти. Це сталося через антиросійські санкції й торгівельні переговори США та Індії.

Нагадаємо, Індія - другий за величиною імпортер російської нафти у світі після Китаю. Історично країна майже не закуповувала нафту з РФ, надаючи перевагу поставкам із країн Близького Сходу.

Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році та введення цінової стелі в 60 доларів за барель країнами "Великої сімки" ситуація змінилася.

Зазначимо, Індія не купувала нафту з підсанкційних Ірану та Венесуели. Натомість російська нафта залишалася дозволеною і дешевою, що призвело до різкого зростання імпорту.