Трамп обещает снизить тарифы на импорт из Индии: когда это произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка снизит тарифы на импорт из Индии.

Как передает РБК-Украина , об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что США снизят "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок нефти в России.

"Сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.

Шестого ноября Дональд Трамп заявлял, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.

На вопрос журналиста о том, как проходят его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп ответил: "Отлично, все идет хорошо. Он прекратил, по большей части прекратил покупать нефть у России".