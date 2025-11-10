Трамп обещает снизить тарифы на импорт из Индии: когда это произойдет
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка снизит тарифы на импорт из Индии.
Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил, что США снизят "в какой-то момент" ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок нефти в России.
"Сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти, и они прекратили импортировать российскую нефть. Существенно снизили. Да, мы собираемся снизить тарифы", - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме.
Шестого ноября Дональд Трамп заявлял, что Индия в основном прекратила покупать российскую нефть после санкций и тарифов со стороны Вашингтона.
На вопрос журналиста о том, как проходят его переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп ответил: "Отлично, все идет хорошо. Он прекратил, по большей части прекратил покупать нефть у России".
Как Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти
Индия является вторым по величине импортером российской нефти в мире - ее опережает только Китай. На этом фоне президент США Дональд Трамп ввел против Индии дополнительные тарифы, чтобы заставить ее сократить закупки нефти у России.
Исторически Индия почти не закупала нефть у России, предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако ситуация изменилась в 2022 году после вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки".
Ограничение должно было сократить доходы Кремля, но сохранить поставки на мировой рынок. Индия при этом отказывалась покупать нефть из Ирана и Венесуэлы, которые находятся под санкциями США, зато российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, что привело к резкому росту импорта.