Большинство индийских НПЗ отказались от российской нефти, - Bloomberg
Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от закупок нефти России. Это произошло из-за антироссийских санкций и торговых переговоров США и Индии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Источники агентства рассказали, что заказы на нефть на следующий месяц делаются до 10 числа текущего. В этом месяце сразу пять компаний Индии отказались от российской нефти на декабрь.
Такое изменение закупочной политики произошло после введения западных санкций против российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".
Согласно данным Kpler, пять компаний обеспечивали две трети импорта Индией нефти страны-агрессора в 2025 году:
- Reliance Industries Ltd;
- Hindustan Petroleum Corp. Ltd;
- Bharat Petroleum Corp. Ltd;
- Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd.;
- HPCL-Mittal Energy Ltd.
"Осторожность этих компаний частично объясняется торговыми переговорами между Нью-Дели и Вашингтоном. Трамп в понедельник заявил, что две страны приближаются к соглашению", - отмечает издание.
Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что во время переговоров Индия обязалась покупать больше нефти из США.
Только две индийские компании планируют закупить российскую нефть в декабре - Indian Oil Corp. и Nayara Energy Ltd.
Indian Oil Corp. приобрела около 3,5 млн баррелей нефти ESPO, однако закупка осуществляется у поставщиков, которые не подпадают под новые санкции США.
При этом Nayara Energy Ltd. полностью полагается на нефть России, поскольку "Роснефть" частично владеет компанией.
Закупки Индией нефти РФ
Напомним, вчера, 10 ноября, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США снизят ставки пошлин на импорт из Индии в связи с сокращением ею объемов закупок российской нефти.
Индия - второй по величине импортер российской нефти в мире после Китая. Из-за этого Трамп ввел против страны дополнительные тарифы, чтобы заставить ее сократить закупки нефти в РФ.
Ранее Индия почти не закупала российскую нефть, предпочитая поставки из стран Ближнего Востока. Однако все изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину и введения ценового потолка в 60 долларов за баррель странами "Большой семерки".
При этом Индия отказывалась покупать нефть из подсанкционных Ирана и Венесуэлы. В то же время российская нефть оставалась разрешенной и дешевой, результатом чего стал резкий рост импорта.