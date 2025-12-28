Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
В течение сегодняшнего дня - воскресенья, 28 декабря, - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Информация от "Укрэнерго"
По информации компании, в Украине сегодня продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Отключения света будут в большинстве областей.
Причина ограничений - последствия российских массированных терактов против энергетики, в частности масштабного ракетно-дронового теракта 27 декабря.
Отдельно в "Укрэнерго" остановились на Киеве, где сохраняется тяжелая ситуация в результате российского удара 27 декабря.
Отмечается, что в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются.
Графики отключений в Киевской области
Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 28 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Днепропетровской области
Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:
Графики отключений на 28 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)
Графики отключений в Винницкой области
Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:
- на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);
- в чат-боте в Telegram;
- в чат-боте в Viber;
- в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".
Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.
Графики отключений в Житомирской области
Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений на 28 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)
Графики отключений в Запорожской области
Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:
- очередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
- очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- очередь 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30;
- очередь 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- очередь 6.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.
Графики отключений в Кировоградской области
Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:
на официальном сайте;
в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;
через "Поиск отключений по адресу".
Графики отключений на 28 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)
Графики отключений в Черкасской области
Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:
Часы отсутствия электроснабжения 28 декабря по очередям:
- 1.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
- 1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
- 2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
- 2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00;
- 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
- 3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00;
- 4.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
- 4.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;
- 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 5.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
- 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00;
- 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.
Графики отключений в Николаевской области
Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:
Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.
Графики отключений в Полтавской области
Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 28 декабря 2025 года в области:
- с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
- с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:
Графики отключений в Ровенской области
Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:
Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:
Графики отключений в Сумской области
Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:
- на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
- в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
- в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
- в Telegram;
- в Facebook.
Графики отключений на 28 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)
Графики отключений в Тернопольской области
Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:
Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:
Графики отключений на 28 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)
Графики отключений в Харьковской области
Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:
Сегодня - будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Графики отключений в Хмельницкой области
Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:
Графики отключений на 28 декабря в Хмельницкой области
Графики отключений в Черновицкой области
Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:
Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).
Графики отключений на 28 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)
Графики отключений в Черниговской области
Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:
Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
Графики отключений на 28 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)