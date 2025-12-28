ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Воскресенье 28 декабря 2025 09:45
UA EN RU
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В течение сегодняшнего дня - воскресенья, 28 декабря, - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от "Укрэнерго"

По информации компании, в Украине сегодня продолжат действовать графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности. Отключения света будут в большинстве областей.

Причина ограничений - последствия российских массированных терактов против энергетики, в частности масштабного ракетно-дронового теракта 27 декабря.

Отдельно в "Укрэнерго" остановились на Киеве, где сохраняется тяжелая ситуация в результате российского удара 27 декабря.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области продолжают вынужденно применяться аварийные отключения. Восстановительные работы на всех поврежденных энергообъектах продолжаются.

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областямГрафики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областямГрафики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликовано ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Сегодня часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди), с учетом 30 минут на переключение, являются следующими:

  • очередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 1.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 4.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30;
  • очередь 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • очередь 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30;
  • очередь 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • очередь 6.2: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

Часы отсутствия электроснабжения 28 декабря по очередям:

  • 1.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00;
  • 1.2 00:00 - 02:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00;
  • 2.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • 2.2 00:00 - 02:00, 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00;
  • 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 24:00;
  • 3.2 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00;
  • 4.1 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00;
  • 4.2 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 20:00 - 23:00;
  • 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 5.2 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00;
  • 6.1 04:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00;
  • 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00.

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, 28 декабря 2025 года в области:

  • с 00:00 по 06:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей;
  • с 06:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей;
  • с 22:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Тернопольской области

Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:

  • на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");
  • в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)

Графики отключений в Харьковской области

Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений, можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию по отключениям можно:

Сегодня - будут применяться одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.

Графики отключений в Хмельницкой области

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Хмельницкой области

Графики отключений в Черновицкой области

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям

Графики отключений на 28 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
Новости
РФ не может создать стратегический резерв и увеличить темпы и масштабы наступлений, - ISW
РФ не может создать стратегический резерв и увеличить темпы и масштабы наступлений, - ISW
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну