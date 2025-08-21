Индия и РФ стремятся увеличить объем торговли до 100 млрд долларов, - Bloomberg

Индия и Россия стремятся увеличить объем торговли до 100 млрд долларов в течение пяти лет, уменьшая таможенные тарифы, поскольку обе страны сталкиваются с напряженностью в отношениях с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщается, министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар во время визита в Москву заявил, что обе страны должны устранить торговые барьеры и уменьшить нетарифные препятствия, чтобы достичь этой цели.
Визит Джайшанкара является частью дипломатических усилий стран-членов группы БРИКС, которые все сталкиваются с высокими пошлинами и торговыми угрозами со стороны США во времена президентства Дональда Трампа.
Министр иностранных дел Индии находится в Москве на трехдневном визите для проведения ежегодного двустороннего диалога, который, как ожидается, откроет путь для визита российского диктатора Владимира Путина в Индию в конце этого года.
По данным издания, Россия является четвертым по величине торговым партнером Индии, в то время как Индия является вторым по величине торговым партнером России.
Без прямого упоминания США и их торговых политик, Джайшанкар отметил на Индийско-российском бизнес-форуме в Москве, что растущая глобальная неопределенность ставит акцент на "надежных и стабильных партнерах".
"Мы все четко осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры постоянно и тесно взаимодействуют", - сказал он.
Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии. Причиной стало продолжение Индией закупок российской нефти. Эти тарифы стали дополнением к 25%-ным пошлинам на индийские товары, которые вступили в силу в США с 1 августа.
В МИД Индии отреагировали на новые меры, начав оправдывать необходимость покупки российской нефти. Тем временем в США уверяют: пошлины в 25% - это только начало кампании давления на покупателей российской нефти.
Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы срочно прекратили закупки российской нефти после введения США масштабных пошлин на индийские товары.
По данным источников, компании ожидали указаний от правительства после решения США ввести дополнительные 25% пошлины на индийские товары. Новые меры были реакцией на непрекращающийся импорт российской нефти.
В МИД Индии сразу начали оправдывать необходимость покупки российской нефти, объясняя это внутренними потребностями страны и энергетической безопасностью.
Однако позже государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии потеряли страх и вернулись к закупкам российской нефти Urals после короткой паузы, несмотря на высокие тарифы и критику со стороны администрации Трампа.
В то же время РФ побуждает Индию покупать больше российской нефти. Взамен обещает увеличить товарооборот с этой страной и "помочь" справиться с таможенным давлением на Нью-Дели со стороны США.