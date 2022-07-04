Нардеп-колаборант Ковальов отримав посаду від окупантів в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс ".

Як повідомлялося, парламентська фракція партії "Слуга народу" виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова. Він залишився на окупованій території Херсонської області.

Ковальов підтримав "інтеграцію" Херсонської області до складу РФ. Допис про це він виклав на своїй сторінці Facebook, яка зараз недоступна. У відповідь на це у ДБР вже відкрили справу на Ковальова, а в "СН" після виключення нардепа з фракції ще у квітні, хочуть позбавити його і мандата.

22 червня автомобіль Ковальова підірвали.

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