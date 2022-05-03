Нардепа Ковальова виключили з фракції СН. Він залишається на окупованій території
Парламентська фракція партії "Слуга народу" виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова. Він залишається на окупованій території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.
"Слуга народу" виключила зі складу фракції народного депутата Ковальова. Того самого, який залишився в окупованій Херсонській області, бо, за його словами, у нього там бізнес. Абсолютно правильне рішення, єдино можливе", - зазначив він.
Ковальов став відомий широкому загалу, коли минулого року придбав "4 канал".
Зазначимо раніше повідомлялося про припинення членства Ковальова в партії "Слуга народу". Сам він заявляв, що залишився нібито займатися волонтерською роботою на окупованих територіях.
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Примітно, що закон протримали 17 нардепів, які раніше входили у фракцію "Опозиційна платформа - За життя".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.