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Нардепа Ковальова виключили з фракції СН. Він залишається на окупованій території

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:21
Нардепа Ковальова виключили з фракції СН. Він залишається на окупованій території Фото: нардеп Олексій Ковальов (facebook Олексія Ковальова)
Автор: Ілона Свиридова

Парламентська фракція партії "Слуга народу" виключила зі своїх лав народного депутата Олексія Ковальова. Він залишається на окупованій території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Слуга народу" виключила зі складу фракції народного депутата Ковальова. Того самого, який залишився в окупованій Херсонській області, бо, за його словами, у нього там бізнес. Абсолютно правильне рішення, єдино можливе", - зазначив він.

Ковальов став відомий широкому загалу, коли минулого року придбав "4 канал".

Зазначимо раніше повідомлялося про припинення членства Ковальова в партії "Слуга народу". Сам він заявляв, що залишився нібито займатися волонтерською роботою на окупованих територіях.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні. Примітно, що закон протримали 17 нардепів, які раніше входили у фракцію "Опозиційна платформа - За життя".

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