Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова на майже 5 млн гривень

Суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Арешт накладений на частки нардепа в статутних капіталах 3 юридичних осіб і його банківські рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень. Зокрема, арештовано 100% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал". Додамо, що на початку липня нардеп зайняв посаду заступника голови у незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області". При цьому ще 8 червня Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії Херсонської області з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.