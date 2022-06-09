Коли у нардепа-колаборанта Ковальова заберуть мандат: відповідь Корнієнка

Народного депутата Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", позбавлять мандата за стандартною процедурою. Для цього насамперед потрібно буде рішення суду.

Як повідомляє РБК-Україна , про це віце-спікер ВР Олександр Корнієнко заявив у коментарі " Радіо Свобода ".

За словами Корнієнка, поки що немає законної можливості забрати мандат у Ковальова, який підтримав анексію Херсонської області Росією.

"Коли наші "прабатьки" парламентські писали Конституцію в 96-му році - я з декількома з них спілкувався, і вони говорили, що у страшному сні не могли уявити, що треба написати таку підставу для втрати мандату, як колаборціонізм, ще й з Російською федерацією. Тому такої підстави немає, є підстава "вирок суду", - пояснив Корнієнко.

При цьому він додав, що як тільки суд дозволить розпочати процес позбавлення депутатського мандату, Верховна Рада збереться того ж дня, щоб проголосувати за це.

За словами Корнієнка, правоохоронці та суди розглядатимуть цю справу у пріоритетному порядку, бо це дуже важливе суспільне питання.