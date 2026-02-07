ua en ru
Инвестиции, отмена пошлин и бизнес: США и Индия достигли рамочной торговой сделки

Суббота 07 февраля 2026 06:20
Инвестиции, отмена пошлин и бизнес: США и Индия достигли рамочной торговой сделки Фото: премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 6 февраля, США и Индия достигли рамочной сделки о взаимной и взаимовыгодной торговле. В ней включены инвестиции, отмена пошлин и доступ к рынкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В публикации сказано, что рамочное соглашение подтверждает приверженность стран к более широкому двустороннему торговому соглашению между США и Индией, котораок предусматривает дополненные обязательства по доступу на рынки и поддержке более устойчивых цепочек поставок.

"Временное соглашение между США и Индией станет исторической вехой в партнерстве наших стран, демонстрируя общую приверженность взаимной и сбалансированной торговле, основанной на взаимных интересах и конкретных результатах", - сказано в анонсе.

В Белом доме добавили, ключевые условия сделки предусматривают следующие шаги:

  • Индия отменит или снизил пошлины на все промышленные товары, широкий спектр продуктов питания и сельскохозяйственной продукции США;
  • США будут применять взаимную тарифную ставку в размере 18% на товары индийского происхождения, включая текстиль и одежду, кожу и обувь, пластмассы и резину, органические химикаты, предметы домашнего декора, изделия ручной работы и некоторые виды машин и оборудования;
  • в случае успешного заключения временной сделки США отменят взаимный тариф на широкий спектр товаров, включая генетические лекарственные препараты, драгоценные камни и алмазы, а также детали самолетов.
  • США отменят пошлины на некоторые самолеты, а также авиационные и автомобильные комплектующие;
  • Сша и Индия обязуются на постоянной основе предоставлять друг другу доступ на рынки в секторах, представляющих для них взаимный интерес;
  • страны установят правила происхождения, которые обеспечат получение выгод от сделки;
  • США и Индия обсудят нетарифные барьеры, которые влияют на двустороннюю торговлю. В частности, Нью-Дели устранит барьеры для торговли медикаментами США, отменит ограничительные процедуры лицензирования импорта и не только.
  • обе страны намерены обсудить свои стандарты и процедуры оценки для соответствия взаимно согласованных отраслей;
  • в случае каких-либо изменений в согласованных тарифов, США и Индия соглашаются, что другая страна может изменить свои обязательства.
  • страны будут работать над расширением доступа на рынок посредством переговоров по БТА;
  • США и Индия договорились укрепить согласованность в вопросах экономической безопасности для повышения устойчивости цепочек поставок и внедрения инноваций;
  • в течение следующих 5 лет Индия закупит на 500 млрд долларов энергетическую продукцию, самолеты и авиационные комплектующие, драгоценные металлы, технологическую продукцию и коксующийся уголь из США. Страны значительно увеличат торговлю технологической продукцией, включая графические процессы (GPU);
  • оба государства обязуются устранить дискриминационные или обременительные практики и другие барьеры для цифровой торговли.

"Соединенные Штаты и Индия незамедлительно реализуют данную рамочную программу и будут работать над завершением Временного соглашения с целью заключения взаимовыгодного двустороннего соглашения, соответствующего дорожной карте, согласованной в техническом задании", - резюмировали в Белом доме.

Что еще известно о взаимоотношениях между США и Индией

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с премьер-министр Индии Нарендрой Моди о прекращении покупок Индией нефти у РФ. По словам Трампа, это поможет остановить войну в Украине.

Более того, этой ночью стало известно, что Трамп отменил 25% пошлины на все индийские товары, которые он вводил из-за покупки российской нефти.

