"Это поможет закончить войну": Трамп заявил о договоренности с Индией по РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Индией о прекращении закупок нефти у РФ. По его словам, это поможет остановить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social .

Он рассказал, что сегодня, 2 февраля, обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди торговлю и прекращение войны между Украиной и РФ.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей", - сказано в заявлении Трампа.

Он добавил, что договорился с Моди о торговом соглашении между США и Индией, которое вступает в силу немедленно. Согласно ему Соединенные Штаты будут взимать сниженный взаимный тариф - 18% вместо 25%.

Кроме того, отметил Трамп, Индия снизит свои тарифы и нетарифные барьеры против США до нуля.