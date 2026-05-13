Threads встраивает ИИ прямо в комментарии: зачем Meta запускает аналог Grok

11:41 13.05.2026 Ср
2 мин
Пользователи смогут получить разъяснения новостей и трендов от нейросети
Ольга Завада
Пользователи Threads смогут тегать Meta AI в постах
Threads внедряет новую функцию, которая позволяет публичным аккаунтам привлекать Meta AI к обсуждениям. Пользователи смогут упоминать ИИ-бота в своих сообщениях или ответах, чтобы получить дополнительный контекст, разъяснение актуальных событий или персонализированные рекомендации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как работает Meta AI в ленте?

Для активации бота достаточно упомянуть аккаунт @meta.ai в посте или ответе. ИИ проанализирует запрос и предоставит публичный ответ на том же языке, на котором было написано оригинальное сообщение.

С помощью этой функции пользователи смогут задавать вопросы по актуальным событиям, например:

"Почему в этом месяце все обсуждают Чемпионат мира?"

"Какие образы с Met Gala сейчас в тренде?"

"Какие результаты последнего матча в плей-офф?"

Разработчики уверяют, что это делает Threads платформой, где можно не только обсуждать новости, но и мгновенно получать информацию, при этом не покидая приложения.

Сходство с Grok

Стратегия Meta во многом повторяет функционал чат-бота Grok на платформе X. В соцсети Илона Маска пользователи часто обращаются к ИИ с запросами "Объясни это" или "Правда ли это?".

Тем не менее, предоставление чат-боту значительной видимости в публичных обсуждениях несет репутационные риски. Например, Grok ранее уже попадал в скандалы из-за генерации контента, прославляющего политику радикальных диктатур. Meta отмечает, что ее модель имеет более строгие меры безопасности по сравнению с Grok.

Контроль и безопасность

Интеграция ИИ в социальные сети несет определенные риски, в частности возможность генерации фейкового контента. Meta заявляет, что их модель имеет более строгие меры безопасности по сравнению с конкурентами, однако компания продолжает собирать отзывы для улучшения опыта.

Пользователи, которые не желают видеть ответы ИИ в своей ленте, имеют несколько инструментов контроля:

  • возможность заблокировать аккаунт @meta.ai (mute);
  • использование опции "Не интересует" на постах бота;
  • скрытие ответов Meta AI непосредственно под собственными сообщениями.

Статус тестирования

Сейчас функция находится на стадии бета-тестирования в пяти странах: Малайзии, Саудовской Аравии, Мексике, Аргентине и Сингапуре. Meta планирует проанализировать первые результаты и учесть критику перед тем, как открыть доступ к инструменту пользователям в других регионах мира.

