ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Grok появится в CarPlay: как ИИ выходит за пределы Tesla

13:18 04.05.2026 Пн
2 мин
Сервис от Apple становится настоящим "полем битвы" для топовых разработчиков ИИ
aimg Ольга Завада
Grok появится в CarPlay: как ИИ выходит за пределы Tesla Grok становится доступным для миллионов водителей с iPhone (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Долгое время ИИ Grok работал преимущественно в экосистеме Tesla, однако ситуация меняется. Интеграция нейросети Илона Маска с CarPlay открывает доступ к ассистенту для миллионов владельцев iPhone.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.

Больше интересного: Пентагон интегрирует ИИ в секретные сети: что это меняет для военных решений США

Приоритеты безопасности приоритеты

В отличие от ChatGPT или Perplexity, которые часто предлагают гибридные модели взаимодействия с текстом и голосом, Grok интегрируется в CarPlay исключительно через Voice Mode.

Разработчики объясняют: такой подход продиктован требованиями безопасности во время движения. Система работает как полноценный собеседник в реальном времени. Это позволяет водителю получать аналитику новостей, ответы на сложные вопросы или же обрабатывать данные из сети X. При этом не нужно убирать руки с руля и не отводить взгляд от дороги.

Grok адаптирован к сценариям вождения, где контекст разговора может быстро меняться, а качество распознавания речи в условиях шумного трафика становится критически важным.

ИИ-батл: Grok против Siri и Gemini

Появление Grok на дашбордах автомобилей, считают аналитики, создает "интересную конкурентную ситуацию". Пока xAI и OpenAI борются за внимание пользователя через отдельные приложения в CarPlay, Google выбрал "фундаментальный" путь.

Глубокая интеграция: вместо выпуска автономного приложения Gemini для авто Google фокусируется на партнерстве с Apple. Ожидается, что именно технологии Google станут основой для масштабного обновления Siri, которое представят в рамках WWDC 2026.

Будущее iOS 27: обновленная Siri, усиленная алгоритмами Gemini, должна стать частью следующей операционной системы.

Apple также работает над созданием отдельного приложения для своего ассистента, которое может получить приоритетный статус в CarPlay.

Авто - территория ИИ

Уже в этом году CarPlay превратится в полноценный "полигон" для испытания разговорного ИИ. Открытие платформы для сторонних ассистентов в версии iOS 26.4 спровоцировало волну запусков от крупнейших игроков рынка.

В чем азарт:

Технологическое преимущество: лидером станет тот, кто обеспечит наиболее "бесшовную" работу в режиме свободных рук. Пользователи все чаще отдают предпочтение системам, способным к проактивной помощи, а не только к выполнению простых команд.

Демократизация технологий: выход Grok в CarPlay фактически нивелирует преимущество бортовых компьютеров элитных электрокаров, поскольку аналогичный уровень ИИ-поддержки теперь доступен в любом бюджетном авто с поддержкой iPhone.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы