Жесткие лимиты в X: Маск ограничил бесплатные аккаунты

12:07 19.05.2026 Вт
Отныне таким пользователям доступно лимитированное количество постов в день
Жесткие лимиты в X: Маск ограничил бесплатные аккаунты
На платформе X вводятся дополнительные строгие ограничения на активность пользователей, которые не имеют платной верификации. Теперь юзерам без синей галочки доступно лимитированное количество постов и реплаев ежесуточно.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Как свидетельствуют массовые жалобы пользователей на платформах X и Reddit, компания без официальных анонсов урезала объемы ежедневных публикаций для профилей без синей галочки.

Отныне на официальной странице Справочного центра X в разделе о технических лимитах указано, что неверифицированные учетные записи ограничены лишь 50 оригинальными постами и 200 ответами в сутки.

Новые пользовательские правила постинга для бесплатных аккаунтов (скиншот: Х)

Такие нововведения вызвали волну возмущения среди бывалой аудитории платформы, которая привыкла к значительно большей свободе действий.

Технические нюансы

Ранее общее правило позволяло пользователям публиковать до 2 400 обновлений в день. Интересно то, что обновленная страница правил до сих пор содержит текстовые упоминания о старом лимите в 2 400 апдейтов.

В дальнейшем для удобства пользователей соцсеть будет присылать специальные оповещения с ошибкой в момент, когда лимит будет полностью исчерпан. Система подробно распишет, какого именно предела - оригинальных сообщений или комментариев - достигла учетная запись.

Борьба с ботами против падения трафика

Аналитики связывают такой шаг с масштабной кампанией Илона Маска, направленной на снижение уровня спама и активности искусственных бот-сетей на платформе. Эта стратегия разворачивается уже длительное время - так, в октябре прошлого года в X появилась специальная функция "Об этом аккаунте", которая открыто демонстрирует страну и регион базирования конкретного профиля.

С другой стороны, недовольные пользователи уверяют, что такая агрессивная политика принуждения к оплате может иметь обратный эффект. Радикальное урезание базовых функций способно спровоцировать очередную волну оттока разочарованных юзеров на другие конкурентные площадки.

Сколько будет стоить снятие ограничений?

Для тех авторов контента, которые планируют оставаться на платформе и публиковать сообщения без ежедневных лимитов, единственным официальным выходом остается переход на платные тарифные планы X Premium.

Сейчас самый дешевый доступный вариант подписки - базовый уровень (Basic) - стоит пользователям от 2 долларов в месяц или 32 доллара при условии оформления годового пакета. Оплата этого тарифа полностью снимает суточные ограничения на создание оригинального контента и коммуникацию в комментариях.

