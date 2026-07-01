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Идеальный баланс учебы и спорта: в Украине запустили уникальный сервис для поступающих

07:34 01.07.2026 Ср
4 мин
Выбирать между дипломом и тренировками больше не придется?
aimg Ирина Костенко
Найти вуз с лучшей спортивной базой поможет специальная интерактивная карта (фото иллюстративное: Getty Images)

В Украине заработал онлайн-портал SportOsvita. Он поможет абитуриентам выбрать университет не только по уровню образования, но и по наличию качественной спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Главное:

  • Новый инструмент: в Украине заработала платформа SportOsvita - интерактивная карта студенческого спорта, которая объединяет данные о спортивных возможностях украинских вузов.
  • Что можно найти: проект собрал информацию о 104 университетах и 165 объектах инфраструктуры, охватывая 175 видов спорта.
  • Для абитуриентов: сервис позволяет выбирать учебное заведение с учетом наличия тренировочных баз, что помогает совмещать качественное обучение со спортом.
  • Для государства: карта становится основой для принятия решений насчет обновления инфраструктуры и развития студенческих спортивных сообществ.

На кого рассчитана эта платформа

В МОН рассказали, что в Украине презентовали платформу SportOsvita - так называемую Карту студенческого спорта.

Уточняется, что к ее запуску приобщились:

  • Министерство молодежи и спорта;
  • Министерство образования и науки;
  • Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;
  • ВОО "Инновационный университет".

Сотрудничали они при этом с Агентством массового спорта (в рамках проекта "Исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры заведений высшего образования Украины").

"Для Фонда президента Украины важно делать проекты, которые создают новые возможности для молодежи. В условиях войны важно заниматься спортом, чтобы быть здоровым", - подчеркнул директор Фонда Юрий Петрушенко.

Презентация платформы SportOsvita (фото: Медиацентр Украина)

Украинцам объяснили, что эта платформа - цифровой интерактивный инструмент:

  • для поступающих (абитуриентов);
  • для студентов-спортсменов;
  • для их родителей;
  • для университетов;
  • для различных спортивных сообществ.

"Спорт является тем инструментом, который может вернуть молодежь к полноценному офлайн-обучению. Мы хотим поблагодарить ученых из ВОО "Инновационный университет" и их доноров, которые провели исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры в университетах", - добавил Петрушенко.

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Какая информация собрана на SportOsvita

В целом на запущенной платформе можно:

  • найти украинские заведения высшего образования (ЗВО) - по региону и виду спорта;
  • просмотреть профиль заведения и фото спортивных объектов;
  • узнать о доступных секциях и описании инфраструктуры.

Согласно информации МОН, в текущей версии карты размещены:

  • данные о 104 ЗВО;
  • фотографии 165 объектов спортивной инфраструктуры;
  • данные о 48 олимпийских и 127 неолимпийских видах спорта.

Интерактивная карта для абитуриентов (скриншот: sportosvita.com.ua)

Уточняется, что эти данные охватывают 28 категорий спортивных объектов:

  • крытые залы и манежи;
  • залы для единоборств и силовых видов спорта;
  • фитнес-пространства;
  • стадионы;
  • открытые площадки;
  • базы для водных видов спорта;
  • локации для интеллектуальных игр;
  • многофункциональные комплексы;
  • партнерские тренировочные базы.

Как SportOsvita поможет абитуриентам и государству

По данным МОН, студенту-спортсмену SportOsvita поможет выбирать университет "не вслепую".

Речь о том, что абитуриент может заранее увидеть:

  • где есть условия для тренировок;
  • какие виды спорта поддерживает то или иное заведение;
  • отвечает ли инфраструктура его образовательной и спортивной траектории.

"Развитие студенческого спорта - один из приоритетов Министерства молодежи и спорта Украины. Для нас SportOsvita - это значительно больше, чем цифровой сервис", - отметил заместитель министра молодежи и спорта Сергей Тимофеев.

Запущенная платформа, по его словам, это важный инструмент, который "помогает молодежи находить возможности для занятий спортом, оставаться физически активными и находить свое спортивное сообщество в университетской среде".

"Мы стремимся создать условия, в которых студенты могут качественно учиться, регулярно тренироваться и раскрывать свой потенциал без необходимости выбирать между образованием и спортом", - добавил чиновник.

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Между тем для государства карта портала SportOsvita создает фактическую основу для решений в студенческом спорте:

  • развития спортивных клубов и лиг;
  • поддержки студентов-спортсменов;
  • обновления инфраструктуры;
  • возвращения молодежи к активной студенческой жизни в университетских кампусах.

"Карта поможет абитуриентам выбирать университеты, учитывая не только образовательные возможности, но и условия для физического развития, занятий спортом и активной студенческой жизни. В то же время для университетов это важный инструмент развития и повышения конкурентоспособности", - констатировал замминистра образования и науки Андрей Витренко.

Он добавил, что спорт необходимо сделать "неотъемлемой частью современной университетской среды".

"Ведь именно он формирует лидерство, ответственность, командную работу и другие навыки, необходимые для успешной самореализации молодежи", - подытожил представитель МОН.

Напомним, ранее в МОН рассказали, почему университетам нужно планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти.

Кроме того, мы объясняли, может ли университет повышать цены прямо во время обучения.

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