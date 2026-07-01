Идеальный баланс учебы и спорта: в Украине запустили уникальный сервис для поступающих

В Украине заработал онлайн-портал SportOsvita. Он поможет абитуриентам выбрать университет не только по уровню образования, но и по наличию качественной спортивной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.
Главное:
В МОН рассказали, что в Украине презентовали платформу SportOsvita - так называемую Карту студенческого спорта.
Уточняется, что к ее запуску приобщились:
Сотрудничали они при этом с Агентством массового спорта (в рамках проекта "Исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры заведений высшего образования Украины").
"Для Фонда президента Украины важно делать проекты, которые создают новые возможности для молодежи. В условиях войны важно заниматься спортом, чтобы быть здоровым", - подчеркнул директор Фонда Юрий Петрушенко.
Украинцам объяснили, что эта платформа - цифровой интерактивный инструмент:
"Спорт является тем инструментом, который может вернуть молодежь к полноценному офлайн-обучению. Мы хотим поблагодарить ученых из ВОО "Инновационный университет" и их доноров, которые провели исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры в университетах", - добавил Петрушенко.
В целом на запущенной платформе можно:
Согласно информации МОН, в текущей версии карты размещены:
Уточняется, что эти данные охватывают 28 категорий спортивных объектов:
По данным МОН, студенту-спортсмену SportOsvita поможет выбирать университет "не вслепую".
Речь о том, что абитуриент может заранее увидеть:
"Развитие студенческого спорта - один из приоритетов Министерства молодежи и спорта Украины. Для нас SportOsvita - это значительно больше, чем цифровой сервис", - отметил заместитель министра молодежи и спорта Сергей Тимофеев.
Запущенная платформа, по его словам, это важный инструмент, который "помогает молодежи находить возможности для занятий спортом, оставаться физически активными и находить свое спортивное сообщество в университетской среде".
"Мы стремимся создать условия, в которых студенты могут качественно учиться, регулярно тренироваться и раскрывать свой потенциал без необходимости выбирать между образованием и спортом", - добавил чиновник.
Между тем для государства карта портала SportOsvita создает фактическую основу для решений в студенческом спорте:
"Карта поможет абитуриентам выбирать университеты, учитывая не только образовательные возможности, но и условия для физического развития, занятий спортом и активной студенческой жизни. В то же время для университетов это важный инструмент развития и повышения конкурентоспособности", - констатировал замминистра образования и науки Андрей Витренко.
Он добавил, что спорт необходимо сделать "неотъемлемой частью современной университетской среды".
"Ведь именно он формирует лидерство, ответственность, командную работу и другие навыки, необходимые для успешной самореализации молодежи", - подытожил представитель МОН.
Напомним, ранее в МОН рассказали, почему университетам нужно планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти.
Кроме того, мы объясняли, может ли университет повышать цены прямо во время обучения.
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