До 10 тысяч гривен в месяц: Кабмин запускает новые стипендии

В Украине запускают Национальную систему исследователей. Благодаря новации некоторые ученые смогут получать новые государственные стипендии в размере 10 000 гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Главное Новый инструмент : в Украине заработал модуль Национальной системы исследователей (НСИ), позволяющий ученым интегрировать верифицированные данные о своих достижениях.

: в Украине заработал модуль Национальной системы исследователей (НСИ), позволяющий ученым интегрировать верифицированные данные о своих достижениях. Стипендии : государство выделило 190 млн гривен для поддержки 2 650 наиболее результативных ученых в 2026 году.

: государство выделило 190 млн гривен для поддержки 2 650 наиболее результативных ученых в 2026 году. Выплаты : размер стипендии составляет 10 000 гривен в месяц, они назначаются сроком на два года.

: размер стипендии составляет 10 000 гривен в месяц, они назначаются сроком на два года. Сроки : подать информацию через личный кабинет в системе URIS можно до 13:00 20 июля 2026 года.

: подать информацию через личный кабинет в системе URIS можно до 13:00 20 июля 2026 года. Участие: присоединиться к системе можно добровольно, на основе данных будут формировать два рейтинга (общий и для молодых ученых).

Что меняется в Украине и для кого

В МОН сообщили, что с 18 июня 2026 года заработал модуль Национальной системы исследователей Украины, который отвечает за прием и верификацию данных.

Уточняется, что Национальная система исследователей (НСИ) создаст единое информационное поле про:

ученых (научных и научно-педагогических работников);

направления их работы;

результаты их работы.

НСИ Украины, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, "позволяет перейти к более прозрачной модели поддержки науки".

"Государство должно видеть реальные результаты работы исследователей и поддерживать тех, кто вносит весомый вклад в развитие украинской и мировой науки", - констатировал он.

Таким образом, внедрение НСИ поможет:

повысить видимость украинской науки для государства, международных партнеров и бизнеса;

повысить престиж научной работы.

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Как ученым воспользоваться новой системой

Согласно информации МОН, отныне украинские ученые могут вносить в Национальную систему исследователей подтвержденные данные о своих научных результатах.

Уточняется, что в НСИ можно внести информацию про:

публикации и цитирования;

гранты;

патенты;

подготовку молодых исследователей;

международное сотрудничество;

другие результаты научной и научно-технической работы.

На основе этих данных будут формироваться рейтинги исследователей.

А ученые, занявшие самые высокие позиции, смогут получить государственные стипендии.

"Участие в Национальной системе исследователей Украины является добровольным", - объяснили украинцам.

Отмечается также, что сегодня украинская наука "конкурирует за кадры с мировым научным сообществом, а подготовка сильного исследователя требует многих лет обучения, практики и профессионального развития".

"НСИ должна помочь сократить отток ученых и сохранить кадровый потенциал украинской науки", - добавили в МОН.

Кто именно и какие стипендии сможет получить

Гражданам сообщили, что НСИ будет учитывать только подтвержденные и верифицированные результаты научной деятельности, что позволит:

оценивать исследователей по прозрачным критериям;

минимизировать субъективность при составлении рейтинга.

Уточняется, что на основе представленных данных будут формироваться два рейтинга:

общий рейтинг исследователей;

отдельный рейтинг молодых ученых.

Кроме того, в рамках системы вводятся государственные стипендии для наиболее результативных научных и научно-педагогических работников (их будут назначать на основе объективной оценки результатов работы).

"Это особенно важно для молодых ученых, ведь система предусматривает отдельный рейтинг для них и открывает дополнительные возможности для поддержки", - отметил Лисовой.

Таким образом, получить государственные стипендии по результатам рейтингования смогут ученые, занявшие самые высокие позиции.

"На старте уже предусмотрено более 190 миллионов гривен на такую поддержку в 2026 году. Это поддержка первых 2 650 лучших ученых страны", - сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Размер ежемесячной выплаты составит 10 000 гривен. Стипендии будут назначаться сроком на два года.

Как и до какого числа можно подавать информацию

Подать информацию можно через личный кабинет в Национальной электронной научно-информационной системе (URIS) - до 13:00 20 июля 2026 года.

Подробная инструкция насчет особенностей заполнения данных также доступна онлайн.

После завершения представления информации начнется верификация сведений.

Далее будут сформированы соответствующие рейтинги исследователей, а лучшим из них - будут назначены государственные стипендии Национальной системы исследователей.

"Украинские разработки, особенно в оборонной сфере и медицине, - это то, что спасает жизни и укрепляет наши позиции на фронте. Поэтому поддержка ученых - это инвестиция в нашу безопасность, устойчивость и будущее", - подытожила Свириденко.