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Почему вузов станет меньше? В МОН озвучили стратегию развития университетов

08:00 09.06.2026 Вт
3 мин
МОН подчиняется 116 вузов, однако реальная потребность значительно меньше
aimg Василина Копытко
Почему вузов станет меньше? В МОН озвучили стратегию развития университетов Вузы должны объединяться органично без давления министерства (фото: Getty Images)
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В Украине на сегодня насчитывается 116 высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки. По оценкам ведомства, такое количество университетов не соответствует нынешней демографической ситуации в стране.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время конференции "Образование новой Украины 2.0", передает корреспонтдент РБК-Украина.

Главное:

  • Министерство образования и науки планирует оптимизировать вузы, это будет проходить через эволюционные и добровольные решения сообществ, а не через административное давление со стороны министерства.
  • Учебные заведения усиливают благодаря финансированию Всемирного банка.
  • Ключевыми конкурентными преимуществами украинских вузов становятся оборонные, ІТ и аграрные разработки, а также участие в международных программах обмена.

Принцип добровольного объединения

По его словам, реальная потребность в количестве вузов значительно меньше. Однако в министерстве планируют отказаться от административного давления в пользу естественных изменений.

"На самом деле их должно быть меньше. Но это должно быть эволюционно, естественно и органично принятое решение, чтобы сообщества объединялись не просто потому, что министерство так придумало, а потому что сообщества решили объединиться. И у нас в будущем будут такие кейсы, когда сообщества между собой будут договариваться", - убежден Трофименко.

Он добавил, что сейчас в вузах усиливается менеджерский состав и поддерживается инфраструктура. В частности, идет финансирование от Всемирного банка на развитие лабораторий и научного направления.

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Развитие и конкурентность вузов

Заместитель министра добавил, что сейчас перед украинскими университетами открываются беспрецедентные возможности: от международных программ обмена до развития новейших разработок в ІТ, аграрном и оборонном секторах. Он убежден, что именно эти направления должны стать ключевыми конкурентными преимуществами.

"У нас абсолютно прекрасные университеты. Каждый неповторимый, каждый уникальный и собственно мы поддерживаем формирование сообществ, которые объединены стратегически своим видением своего заведения, которое влияет на развитие общества, региона, страны", - подытожил Трофименко.

Также он добавил, что МОН целенаправленно реализует несколько политик, которые должны усилить наши заведения образования. В частности, это программа академических менеджеров с Британским советом, которая имеет целью научить их нестандартно мыслить и думать о будущем.

"Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы", - добавил чиновник.

Напомним, что в 2026-м модернизация сети высших учебных заведений продолжится. Главная цель - сократить количество неэффективных филиалов и объединить университеты, а сильные ЗВО получат инвестиции на новейшее оборудование.

Процесс объединения (укрупнения) высших учебных заведений в Украине в его современной фазе активизировался в 2024-м. Именно тогда МОН начало системную работу по формированию сети мощных университетов, инициировав первые объединения ряда учебных заведений в регионах (в частности, во Львове, Одессе и других городах).

До этого периода подобные инициативы имели эпизодический характер или реализовывались через реорганизации отдельных учреждений.

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