Почему вузов станет меньше? В МОН озвучили стратегию развития университетов
В Украине на сегодня насчитывается 116 высших учебных заведений, подчиненных Министерству образования и науки. По оценкам ведомства, такое количество университетов не соответствует нынешней демографической ситуации в стране.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время конференции "Образование новой Украины 2.0", передает корреспонтдент РБК-Украина.
Главное:
- Министерство образования и науки планирует оптимизировать вузы, это будет проходить через эволюционные и добровольные решения сообществ, а не через административное давление со стороны министерства.
- Учебные заведения усиливают благодаря финансированию Всемирного банка.
- Ключевыми конкурентными преимуществами украинских вузов становятся оборонные, ІТ и аграрные разработки, а также участие в международных программах обмена.
Принцип добровольного объединения
По его словам, реальная потребность в количестве вузов значительно меньше. Однако в министерстве планируют отказаться от административного давления в пользу естественных изменений.
"На самом деле их должно быть меньше. Но это должно быть эволюционно, естественно и органично принятое решение, чтобы сообщества объединялись не просто потому, что министерство так придумало, а потому что сообщества решили объединиться. И у нас в будущем будут такие кейсы, когда сообщества между собой будут договариваться", - убежден Трофименко.
Он добавил, что сейчас в вузах усиливается менеджерский состав и поддерживается инфраструктура. В частности, идет финансирование от Всемирного банка на развитие лабораторий и научного направления.
Развитие и конкурентность вузов
Заместитель министра добавил, что сейчас перед украинскими университетами открываются беспрецедентные возможности: от международных программ обмена до развития новейших разработок в ІТ, аграрном и оборонном секторах. Он убежден, что именно эти направления должны стать ключевыми конкурентными преимуществами.
"У нас абсолютно прекрасные университеты. Каждый неповторимый, каждый уникальный и собственно мы поддерживаем формирование сообществ, которые объединены стратегически своим видением своего заведения, которое влияет на развитие общества, региона, страны", - подытожил Трофименко.
Также он добавил, что МОН целенаправленно реализует несколько политик, которые должны усилить наши заведения образования. В частности, это программа академических менеджеров с Британским советом, которая имеет целью научить их нестандартно мыслить и думать о будущем.
"Наши университеты абсолютно не хуже чешских, польских или других университетов Восточной Европы", - добавил чиновник.
Напомним, что в 2026-м модернизация сети высших учебных заведений продолжится. Главная цель - сократить количество неэффективных филиалов и объединить университеты, а сильные ЗВО получат инвестиции на новейшее оборудование.
Процесс объединения (укрупнения) высших учебных заведений в Украине в его современной фазе активизировался в 2024-м. Именно тогда МОН начало системную работу по формированию сети мощных университетов, инициировав первые объединения ряда учебных заведений в регионах (в частности, во Львове, Одессе и других городах).
До этого периода подобные инициативы имели эпизодический характер или реализовывались через реорганизации отдельных учреждений.