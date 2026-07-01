Ідеальний баланс навчання та спорту: в Україні запустили унікальний сервіс для вступників

В Україні запрацював онлайн-портал SportOsvita. Він допоможе абітурієнтам обрати університет не лише за рівнем освіти, але й за наявністю якісної спортивної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.
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У МОН розповіли, що в Україні презентували платформу SportOsvita - так звану Мапу студентського спорту.
Уточнюється, що до її запуску долучились:
Співпрацювали вони при цьому з Агенцією масового спорту (в межах проєкту "Дослідження стану та використання спортивної інфраструктури закладів вищої освіти України").
"Для Фонду президента України важливо робити проєкти, які створюють нові можливості для молоді. В умовах війни важливо займатися спортом, щоб бути здоровим", - наголосив директор Фонду Юрій Петрушенко.
Українцям пояснили, що ця платформа - цифровий інтерактивний інструмент:
"Спорт є тим інструментом, що може повернути молодь до повноцінного офлайн навчання. Ми хочемо подякувати науковцям з ВГО "Інноваційний університет" і їх донорам, що зробили дослідження стану і використання спортивної інфраструктури в університетах", - додав Петрушенко.
В цілому на запущеній платформі можна:
Згідно з інформацією МОН, у поточній версії мапи розміщено:
Уточнюється, що ці дані охоплюють 28 категорій спортивних об'єктів:
За даними МОН, студенту-спортсмену SportOsvita допоможе обирати університет "не всліпу".
Йдеться про те, що абітурієнт може заздалегідь побачити:
"Розвиток студентського спорту - один із пріоритетів Міністерства молоді та спорту України. Для нас SportOsvita - це значно більше, ніж цифровий сервіс", - зауважив заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв.
Запущена платформа, за його словами, це важливий інструмент, який "допомагає молоді знаходити можливості для занять спортом, залишатися фізично активною та знаходити свою спортивну спільноту в університетському середовищі".
"Ми прагнемо створити умови, в яких студенти можуть якісно навчатися, регулярно тренуватися й розкривати свій потенціал без необхідності обирати між освітою та спортом", - додав посадовець.
Тим часом для держави мапа порталу SportOsvita створює фактичну основу для рішень у студентському спорті:
"Мапа допоможе абітурієнтам обирати університети, враховуючи не лише освітні можливості, а й умови для фізичного розвитку, занять спортом та активного студентського життя. Водночас для університетів це важливий інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності", - констатував заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко.
Він додав, що спорт необхідно зробити "невід'ємною частиною сучасного університетського середовища".
"Адже саме він формує лідерство, відповідальність, командну роботу та інші навички, необхідні для успішної самореалізації молоді", - підсумував представник МОН.
Нагадаємо, раніше в МОН розповіли, чому університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті.
Крім того, ми пояснювали, чи може університет підвищувати ціни прямо під час навчання.
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