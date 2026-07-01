Идеальный баланс учебы и спорта: в Украине запустили уникальный сервис для поступающих

В Украине заработал онлайн-портал SportOsvita. Он поможет абитуриентам выбрать университет не только по уровню образования, но и по наличию качественной спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины.

Главное: Новый инструмент : в Украине заработала платформа SportOsvita - интерактивная карта студенческого спорта, которая объединяет данные о спортивных возможностях украинских вузов.

: в Украине заработала платформа SportOsvita - интерактивная карта студенческого спорта, которая объединяет данные о спортивных возможностях украинских вузов. Что можно найти : проект собрал информацию о 104 университетах и 165 объектах инфраструктуры, охватывая 175 видов спорта.

: проект собрал информацию о 104 университетах и 165 объектах инфраструктуры, охватывая 175 видов спорта. Для абитуриентов : сервис позволяет выбирать учебное заведение с учетом наличия тренировочных баз, что помогает совмещать качественное обучение со спортом.

: сервис позволяет выбирать учебное заведение с учетом наличия тренировочных баз, что помогает совмещать качественное обучение со спортом. Для государства: карта становится основой для принятия решений насчет обновления инфраструктуры и развития студенческих спортивных сообществ.

На кого рассчитана эта платформа

В МОН рассказали, что в Украине презентовали платформу SportOsvita - так называемую Карту студенческого спорта.

Уточняется, что к ее запуску приобщились:

Министерство молодежи и спорта;

Министерство образования и науки;

Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;

ВОО "Инновационный университет".

Сотрудничали они при этом с Агентством массового спорта (в рамках проекта "Исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры заведений высшего образования Украины").

"Для Фонда президента Украины важно делать проекты, которые создают новые возможности для молодежи. В условиях войны важно заниматься спортом, чтобы быть здоровым", - подчеркнул директор Фонда Юрий Петрушенко.

Презентация платформы SportOsvita (фото: Медиацентр Украина)

Украинцам объяснили, что эта платформа - цифровой интерактивный инструмент:

для поступающих (абитуриентов);

для студентов-спортсменов;

для их родителей;

для университетов;

для различных спортивных сообществ.

"Спорт является тем инструментом, который может вернуть молодежь к полноценному офлайн-обучению. Мы хотим поблагодарить ученых из ВОО "Инновационный университет" и их доноров, которые провели исследование состояния и использования спортивной инфраструктуры в университетах", - добавил Петрушенко.

Читайте также: 10 тысяч гривен в месяц: какие новые стипендии запустили в Украине

Какая информация собрана на SportOsvita

В целом на запущенной платформе можно:

найти украинские заведения высшего образования (ЗВО) - по региону и виду спорта;

просмотреть профиль заведения и фото спортивных объектов;

узнать о доступных секциях и описании инфраструктуры.

Согласно информации МОН, в текущей версии карты размещены:

данные о 104 ЗВО;

фотографии 165 объектов спортивной инфраструктуры;

данные о 48 олимпийских и 127 неолимпийских видах спорта.

Интерактивная карта для абитуриентов (скриншот: sportosvita.com.ua)

Уточняется, что эти данные охватывают 28 категорий спортивных объектов:

крытые залы и манежи;

залы для единоборств и силовых видов спорта;

фитнес-пространства;

стадионы;

открытые площадки;

базы для водных видов спорта;

локации для интеллектуальных игр;

многофункциональные комплексы;

партнерские тренировочные базы.

Как SportOsvita поможет абитуриентам и государству

По данным МОН, студенту-спортсмену SportOsvita поможет выбирать университет "не вслепую".

Речь о том, что абитуриент может заранее увидеть:

где есть условия для тренировок;

какие виды спорта поддерживает то или иное заведение;

отвечает ли инфраструктура его образовательной и спортивной траектории.

"Развитие студенческого спорта - один из приоритетов Министерства молодежи и спорта Украины. Для нас SportOsvita - это значительно больше, чем цифровой сервис", - отметил заместитель министра молодежи и спорта Сергей Тимофеев.

Запущенная платформа, по его словам, это важный инструмент, который "помогает молодежи находить возможности для занятий спортом, оставаться физически активными и находить свое спортивное сообщество в университетской среде".

"Мы стремимся создать условия, в которых студенты могут качественно учиться, регулярно тренироваться и раскрывать свой потенциал без необходимости выбирать между образованием и спортом", - добавил чиновник.

Читайте также: Почему вузов станет меньше? В МОН озвучили стратегию развития университетов

Между тем для государства карта портала SportOsvita создает фактическую основу для решений в студенческом спорте:

развития спортивных клубов и лиг;

поддержки студентов-спортсменов;

обновления инфраструктуры;

возвращения молодежи к активной студенческой жизни в университетских кампусах.

"Карта поможет абитуриентам выбирать университеты, учитывая не только образовательные возможности, но и условия для физического развития, занятий спортом и активной студенческой жизни. В то же время для университетов это важный инструмент развития и повышения конкурентоспособности", - констатировал замминистра образования и науки Андрей Витренко.

Он добавил, что спорт необходимо сделать "неотъемлемой частью современной университетской среды".

"Ведь именно он формирует лидерство, ответственность, командную работу и другие навыки, необходимые для успешной самореализации молодежи", - подытожил представитель МОН.