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Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть повреждения

02:16 12.08.2026 Ср
1 мин
На месте удара уже развернули оперативный штаб
aimg Екатерина Коваль
Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть повреждения Фото: спасатели работают на месте попадания (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Ночью 11 августа Россия атаковала Одессу. В результате удара повреждена квартира на пятом этаже жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

Об атаке на Одессу сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак – по его словам, предварительно пострадал жилой дом, а детали на тот момент еще выясняли.

Впоследствии стало известно, что повреждена квартира на пятом этаже. Хозяев в момент удара дома не было, так что информация о пострадавших пока не поступала.

На месте работают все оперативные и коммунальные службы, развернут оперативный штаб.

Россия ударила по жилым домам в Одессе, есть поврежденияФото: последствия атаки на Одессу в ночь на 12 августа (t.me/odesaMVA)

В ночь на 9 августа россияне совершили комбинированный удар по городу дронами и баллистическими ракетами - тогда зафиксировали разрушения и пострадавших. В тот же день часть города осталась без электро- и водоснабжения, а движение электротранспорта временно приостановили.

Впоследствии выяснилось, что энергетика Одессы повреждена серьезнее, чем выглядело вначале, поэтому на восстановление электроснабжения потребуется больше времени.

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