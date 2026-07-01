Ідеальний баланс навчання та спорту: в Україні запустили унікальний сервіс для вступників

В Україні запрацював онлайн-портал SportOsvita. Він допоможе абітурієнтам обрати університет не лише за рівнем освіти, але й за наявністю якісної спортивної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки України.

Головне: Новий інструмент : в Україні запрацювала платформа SportOsvita - інтерактивна мапа студентського спорту, що об'єднує дані про спортивні можливості українських вишів.

: в Україні запрацювала платформа SportOsvita - інтерактивна мапа студентського спорту, що об'єднує дані про спортивні можливості українських вишів. Що можна знайти : проєкт зібрав інформацію про 104 університети та 165 об'єктів інфраструктури, охоплюючи 175 видів спорту.

: проєкт зібрав інформацію про 104 університети та 165 об'єктів інфраструктури, охоплюючи 175 видів спорту. Для абітурієнтів : сервіс дозволяє обирати заклад освіти з урахуванням наявності тренувальних баз, що допомагає поєднувати якісне навчання зі спортом.

: сервіс дозволяє обирати заклад освіти з урахуванням наявності тренувальних баз, що допомагає поєднувати якісне навчання зі спортом. Для держави: мапа стає основою для схвалення рішень щодо оновлення інфраструктури та розвитку студентських спортивних спільнот.

На кого розрахована ця платформа

У МОН розповіли, що в Україні презентували платформу SportOsvita - так звану Мапу студентського спорту.

Уточнюється, що до її запуску долучились:

Міністерство молоді та спорту;

Міністерство освіти та науки;

Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту;

ВГО "Інноваційний університет".

Співпрацювали вони при цьому з Агенцією масового спорту (в межах проєкту "Дослідження стану та використання спортивної інфраструктури закладів вищої освіти України").

"Для Фонду президента України важливо робити проєкти, які створюють нові можливості для молоді. В умовах війни важливо займатися спортом, щоб бути здоровим", - наголосив директор Фонду Юрій Петрушенко.

Презентація платформи SportOsvita (фото: Медіацентр Україна)

Українцям пояснили, що ця платформа - цифровий інтерактивний інструмент:

для вступників (абітурієнтів);

для студентів-спортсменів;

для їхніх батьків;

для університетів;

для різних спортивних спільнот.

"Спорт є тим інструментом, що може повернути молодь до повноцінного офлайн навчання. Ми хочемо подякувати науковцям з ВГО "Інноваційний університет" і їх донорам, що зробили дослідження стану і використання спортивної інфраструктури в університетах", - додав Петрушенко.

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Яка інформація зібрана на SportOsvita

В цілому на запущеній платформі можна:

знайти українські заклади вищої освіти (ЗВО) - за регіоном і видом спорту;

переглянути профіль закладу та фото спортивних об'єктів;

дізнатись про доступні секції та опис інфраструктури.

Згідно з інформацією МОН, у поточній версії мапи розміщено:

дані про 104 ЗВО;

фотографії 165 об'єктів спортивної інфраструктури;

дані про 48 олімпійських і 127 неолімпійських видів спорту.

Інтерактивна мапа для абітурієнтів (скриншот: sportosvita.com.ua)

Уточнюється, що ці дані охоплюють 28 категорій спортивних об'єктів:

криті зали та манежі;

зали для єдиноборств і силових видів спорту;

фітнес-простори;

стадіони;

відкриті майданчики;

бази для водних видів спорту;

локації для інтелектуальних ігор;

багатофункціональні комплекси;

партнерські тренувальні бази.

Як SportOsvita допоможе абітурієнтам і державі

За даними МОН, студенту-спортсмену SportOsvita допоможе обирати університет "не всліпу".

Йдеться про те, що абітурієнт може заздалегідь побачити:

де є умови для тренувань;

які види спорту підтримує той чи інший заклад;

чи відповідає інфраструктура його освітній та спортивній траєкторії.

"Розвиток студентського спорту - один із пріоритетів Міністерства молоді та спорту України. Для нас SportOsvita - це значно більше, ніж цифровий сервіс", - зауважив заступник міністра молоді та спорту Сергій Тимофєєв.

Запущена платформа, за його словами, це важливий інструмент, який "допомагає молоді знаходити можливості для занять спортом, залишатися фізично активною та знаходити свою спортивну спільноту в університетському середовищі".

"Ми прагнемо створити умови, в яких студенти можуть якісно навчатися, регулярно тренуватися й розкривати свій потенціал без необхідності обирати між освітою та спортом", - додав посадовець.

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Тим часом для держави мапа порталу SportOsvita створює фактичну основу для рішень у студентському спорті:

розвитку спортивних клубів і ліг;

підтримки студентів-спортсменів;

оновлення інфраструктури;

повернення молоді до активного студентського життя в університетських кампусах.

"Мапа допоможе абітурієнтам обирати університети, враховуючи не лише освітні можливості, а й умови для фізичного розвитку, занять спортом та активного студентського життя. Водночас для університетів це важливий інструмент розвитку та підвищення конкурентоспроможності", - констатував заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко.

Він додав, що спорт необхідно зробити "невід'ємною частиною сучасного університетського середовища".

"Адже саме він формує лідерство, відповідальність, командну роботу та інші навички, необхідні для успішної самореалізації молоді", - підсумував представник МОН.