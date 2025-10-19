Дроны ночью атаковали Днепропетровскую область: 10 травмированных, десятки эвакуированных

В ночь на 19 октября российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Сейчас, по данным ГСЧС, на месте происшествия развернута палатка психологической помощи. Психологи оказывают поддержку местным жителям.

"Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв.м. Огонь уничтожил легковые автомобили. Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние", - отметили чрезвычайники.

По данным сотрудников ГСЧС, в течение ночной атаки оккупанты повредили три жилые пятиэтажки.

Атаки на Украину

Напомним, что вчера, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это впервые, когда РФ ударила по этому городу авиабомбой.

Стоит отметить, что за день до этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что россияне впервые за время войны запустили по Николаеву два КАБа, которые прилетели по окраине города.

Кроме этого, вчера, российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены вокзал и вагоны.