ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны ночью атаковали Днепропетровскую область: 10 травмированных, десятки эвакуированных

Донецкая область, Воскресенье 19 октября 2025 09:06
UA EN RU
Дроны ночью атаковали Днепропетровскую область: 10 травмированных, десятки эвакуированных Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 19 октября российские дроны атаковали город Шахтерск на Днепропетровщине. Пострадали 10 человек, разрушены жилые дома и автомобили, возникли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Ночная российская атака на Днепропетровщине: травмированы 10 человек! Ночью враг атаковал дронами город Шахтерск Синельниковского района", - отметили спасатели.

По данным сотрудников ГСЧС, в течение ночной атаки оккупанты повредили три жилые пятиэтажки.

"Возникли пожары в восьми квартирах, общей площадью более 350 кв.м. Огонь уничтожил легковые автомобили. Около 50 человек спасатели вывели на безопасное расстояние", - отметили чрезвычайники.

Сейчас, по данным ГСЧС, на месте происшествия развернута палатка психологической помощи. Психологи оказывают поддержку местным жителям.

Атаки на Украину

Напомним, что вчера, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это впервые, когда РФ ударила по этому городу авиабомбой.

Стоит отметить, что за день до этого председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что россияне впервые за время войны запустили по Николаеву два КАБа, которые прилетели по окраине города.

Кроме этого, вчера, российские оккупанты в очередной раз атаковали Сумы дронами. В результате обстрела повреждены вокзал и вагоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины Оккупанты
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов