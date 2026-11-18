В Украине расширили круг педагогических работников, которые смогут принять участие в сертификации 2027 года. Предельное количество участников распределено по шести категориям учителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Гражданам рассказали, что Министерство образования и науки Украины (соответствующим приказом):
При этом главное новшество - расширение круга участников.
Речь о том, что пройти сертификацию впервые смогут учителя естественной образовательной отрасли и/или образовательной отрасли "Естествознание".
Остальные пять категорий педагогических работников уже участвовали в сертификации (в предыдущие годы):
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Сообщается, что в 2027 году сертификацию смогут пройти 5 000 педагогов.
В целом предельное количество участников распределено по шести категориям так:
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По данным УЦОКО, сертификация педагогических работников 2027 года (как и в предыдущие годы) предусматривает три последовательных этапа:
Уточняется, что задания независимого тестирования будут составлять в соответствии с действующими программами, утвержденными МОН.
"Они разработаны с учетом требований профессионального стандарта "Учитель заведения общего среднего образования", - отметили в УЦОКО.
Сообщается, что ознакомиться с программами независимого тестирования для соответствующих категорий учителей можно уже сейчас.
"Они помогут сориентироваться в содержании тестирования и определить, каким вопросам следует уделить внимание во время подготовки", - объяснили в УЦОКО.
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Украинцам сообщили, что регистрация учителей для участия в сертификации продлится с 15 по 25 января 2027 года (включительно).
Причем она будет происходить в два этапа:
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