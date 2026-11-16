Математику хотят убрать из обязательных предметов НМТ-2027: когда Рада примет решение
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроекты о формате вступительной кампании 2027 года. Один из них предполагает сдачу четырех предметов национального мультипредметного теста, другой - трех. Во втором варианте математика не будет обязательной для всех поступающих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Верховной Рады.
Какие предметы предлагают оставить
Сейчас в Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта по поводу вступительной кампании 2027 года.
Основной документ предусматривает, что поступающие будут сдавать четыре предмета:
- украинский язык;
- историю Украины;
- математику;
- один предмет по выбору.
Альтернативный законопроект, соавтором которого является народная депутат Ирина Борзова, предлагает сократить количество предметов до трех. По этой модели обязательными останутся украинский язык и история Украины, а третий предмет поступающие смогут выбрать самостоятельно.
Таким образом, главное отличие между двумя инициативами - обязательная сдача математики.
Почему хотят сократить НМТ
Ирина Борзова объясняет необходимость перемен сложными условиями, в которых украинские школьники готовятся к поступлению.
По ее словам, из-за российских обстрелов, воздушных тревог и перебоев с электроснабжением детям сложнее полноценно учиться. Поэтому часть родителей выступает за уменьшение нагрузки во время вступительной кампании.
"Я поддерживаю тех родителей, которые считают, что в нынешних условиях, когда враг не прекращает обстрелы, постоянно раздаются воздушные тревоги, есть перебои с электроснабжением, нашим детям трудно учиться и нужно снизить нагрузку во время вступительной кампании в 2027 году", - отметила депутат.
Когда определят формат теста
По словам Борзовой, Верховная Рада будет голосовать за соответствующие законодательные инициативы на ближайших заседаниях.
Итак, окончательный формат НМТ-2027 пока не был определен. В частности, депутаты должны решить, останется ли математика обязательной для всех поступающих.
Ранее мы писали о том, что глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что некоторые депутаты затягивают утверждение формата НМТ-2027.
Читайте также о том, что нардеп сообщил, что образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предлагающий модель сдачи НМТ-2027 по 4 предметам. Его рекомендовали взять за основу.