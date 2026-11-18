В Україні розширили коло педагогічних працівників, які зможуть взяти участь у сертифікації 2027 року. Граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Громадянам розповіли, що Міністерство освіти й науки України (відповідним наказом):
При цьому головна новація - розширення кола учасників.
Йдеться про те, що пройти сертифікацію вперше зможуть учителі природничої освітньої галузі та/або освітньої галузі "Природознавство".
Інші п'ять категорій педагогічних працівників уже брали участь у сертифікації (в попередні роки):
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Повідомляється, що у 2027 році сертифікацію зможуть пройти 5 000 педагогічних працівників.
В цілому граничну кількість учасників розподілено за шістьма категоріями так:
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За даними УЦОЯО, сертифікація педагогічних працівників 2027 року (як і в попередні роки) передбачає три послідовні етапи:
Уточнюється, що завдання незалежного тестування укладатимуть відповідно до чинних програм, затверджених МОН.
"Їх розроблено з урахуванням вимог професійного стандарту "Вчитель закладу загальної середньої освіти", - зауважили в УЦОЯО.
Повідомляється також, що ознайомитися з програмами незалежного тестування для відповідних категорій учителів можна вже зараз.
"Вони допоможуть зорієнтуватися у змісті тестування та визначити, яким питанням варто приділити увагу під час підготовки", - пояснили в УЦОЯО.
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Українцям повідомили, що реєстрація вчителів для участі в сертифікації буде тривати з 15 до 25 січня 2027 року (включно).
Причому відбуватиметься вона в два етапи:
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