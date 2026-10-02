ua en ru
Пт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Учителям повысили зарплаты в 2026 году: сколько предлагают в вакансиях

16:39 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Учителям повысили зарплаты в 2026 году: сколько предлагают в вакансиях Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине в 2026 году заметно выросли зарплаты в вакансиях для работников образования. Больше всего за последний год добавили предложения для учителей и преподавателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа и Министерства образования и науки Украины.

Как выросли зарплаты педагогов

По данным МОН, с 1 января 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%. Еще на 20% они были повышены с 1 сентября. Таким образом, общее повышение зарплат в 2026 году составило 50% по сравнению с прошлым годом.

OLX Работа проанализировала медианные зарплаты в вакансиях для учителей и преподавателей, репетиторов и воспитателей. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов.

За два года медиальная зарплата выросла по всем трем направлениям:

  • учитель/преподаватель - в 2025 году на 3%, до 15,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 29%, до 20 тыс. гривен;
  • репетитор - в 2025 году на 30%, до 19,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 3%, до 20 тыс. гривен;
  • воспитатель - в 2025 году на 23%, до 16 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 16%, до 18,5 тыс. гривен.

Таким образом, за два года медиа зарплата в вакансиях выросла на 32% для учителей и преподавателей, на 33% для репетиторов и на 39% для воспитателей.

При этом конечная зарплата работника сферы образования может отличаться от медианного предложения на платформе. В частности, к основной ставке могут добавляться надбавки и доплаты за дополнительную нагрузку и другие виды работы.

В каких областях зарплаты выросли больше всего

За год заметный рост зарплатных предложений для учителей и преподавателей зафиксировали в нескольких областях.

В Днепропетровской области медианная зарплата выросла на 33% - до 17 тыс. гривен. В Одесской области показатель также повысился на 33% - до 20 тыс. гривен.

В Киевской области медианная зарплата за год выросла на 19% и составила 25 тыс. гривен.

Для воспитателей наибольший рост зафиксировали:

  • Харьковская область - на 27%, до 17,5 тыс. гривен;
  • Киевская область - на 13%, до 22,5 тыс. гривен;
  • Одесская область - на 7%, до 16 тыс. гривен.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в рамках пилотного проекта "Деньги ходят за учителем" педагоги получают 1500 гривен на профессиональное развитие и самостоятельно выбирают программы повышения квалификации на платформе "Вектор".

Напомним, учителя, работающие на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате, получают ежемесячную доплату в размере 2600 гривен. Выплаты предусмотрены для 23 600 педагогов в 614 школах до конца 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Зарплата в Украине воспитатель Учитель
Новости
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
WSJ узнало, куда "прилетела" баллистика FP-7 во время первого боевого применения
Аналитика
Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать