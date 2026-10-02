Учителям повысили зарплаты в 2026 году: сколько предлагают в вакансиях
В Украине в 2026 году заметно выросли зарплаты в вакансиях для работников образования. Больше всего за последний год добавили предложения для учителей и преподавателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа и Министерства образования и науки Украины.
Как выросли зарплаты педагогов
По данным МОН, с 1 января 2026 года должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли на 30%. Еще на 20% они были повышены с 1 сентября. Таким образом, общее повышение зарплат в 2026 году составило 50% по сравнению с прошлым годом.
OLX Работа проанализировала медианные зарплаты в вакансиях для учителей и преподавателей, репетиторов и воспитателей. Для сравнения взяли данные за август 2026, 2025 и 2024 годов.
За два года медиальная зарплата выросла по всем трем направлениям:
- учитель/преподаватель - в 2025 году на 3%, до 15,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 29%, до 20 тыс. гривен;
- репетитор - в 2025 году на 30%, до 19,5 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 3%, до 20 тыс. гривен;
- воспитатель - в 2025 году на 23%, до 16 тыс. гривен, а в 2026 году еще на 16%, до 18,5 тыс. гривен.
Таким образом, за два года медиа зарплата в вакансиях выросла на 32% для учителей и преподавателей, на 33% для репетиторов и на 39% для воспитателей.
При этом конечная зарплата работника сферы образования может отличаться от медианного предложения на платформе. В частности, к основной ставке могут добавляться надбавки и доплаты за дополнительную нагрузку и другие виды работы.
В каких областях зарплаты выросли больше всего
За год заметный рост зарплатных предложений для учителей и преподавателей зафиксировали в нескольких областях.
В Днепропетровской области медианная зарплата выросла на 33% - до 17 тыс. гривен. В Одесской области показатель также повысился на 33% - до 20 тыс. гривен.
В Киевской области медианная зарплата за год выросла на 19% и составила 25 тыс. гривен.
Для воспитателей наибольший рост зафиксировали:
- Харьковская область - на 27%, до 17,5 тыс. гривен;
- Киевская область - на 13%, до 22,5 тыс. гривен;
- Одесская область - на 7%, до 16 тыс. гривен.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в рамках пилотного проекта "Деньги ходят за учителем" педагоги получают 1500 гривен на профессиональное развитие и самостоятельно выбирают программы повышения квалификации на платформе "Вектор".
Напомним, учителя, работающие на прифронтовых территориях очно или в смешанном формате, получают ежемесячную доплату в размере 2600 гривен. Выплаты предусмотрены для 23 600 педагогов в 614 школах до конца 2026 года.