Хто платитиме за війну з Іраном? Трамп хоче звернутись до арабських країн

21:28 30.03.2026 Пн
Ця ідея виникла на тлі суперечок у Вашингтоні щодо ціни операції на Близькому Сході
Фото: речниця Білого дому Керолайн Левітт (Getty Images)

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб запропонувати арабським країнам узяти на себе витрати, пов’язані з війною проти Ірану.

Республіканці хочуть зекономити на медицині, щоб оплатити війну з Іраном - Axios

Під час брифінгу Левітт запитали, чи готові арабські країни допомогти Сполученим Штатам оплатити витрати на війну. У відповідь вона зазначила, що не хоче забігати наперед і коментувати замість президента, однак підтвердила, що така ідея в Трампа є.

"Я думаю, що це те, що президент із великим інтересом запропонує їм зробити", - наголосила вона.

Речниця Білого дому також додала, що Трамп, імовірно, найближчим часом сам публічно розповість більше про цю ініціативу.

"Я знаю, що у нього є така ідея, і, на мою думку, ви почуєте від нього більше з цього приводу", - підсумувала Левітт.

Нагадаємо, на тлі війни з Іраном у США вже обговорюють різке збільшення оборонних витрат. Раніше The Washington Post писало, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану.

Водночас усередині адміністрації Дональда Трампа немає єдності щодо подальших дій. За даними The Wall Street Journal, частина його радників виступає за якнайшвидше завершення конфлікту через зростання цін на нафту та ризики затягування війни.

Крім того, Пентагон має намір перерозподілити близько 1,5 млрд доларів раніше затвердженого фінансування на закупівлю критично важливих ракет-перехоплювачів для систем Patriot, THAAD і Standard Missile.

Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни