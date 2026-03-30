Хто платитиме за війну з Іраном? Трамп хоче звернутись до арабських країн

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб запропонувати арабським країнам узяти на себе витрати, пов’язані з війною проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Під час брифінгу Левітт запитали, чи готові арабські країни допомогти Сполученим Штатам оплатити витрати на війну. У відповідь вона зазначила, що не хоче забігати наперед і коментувати замість президента, однак підтвердила, що така ідея в Трампа є.

"Я думаю, що це те, що президент із великим інтересом запропонує їм зробити", - наголосила вона.

Речниця Білого дому також додала, що Трамп, імовірно, найближчим часом сам публічно розповість більше про цю ініціативу.

"Я знаю, що у нього є така ідея, і, на мою думку, ви почуєте від нього більше з цього приводу", - підсумувала Левітт.