Республиканцы хотят сэкономить на медицине, чтобы оплатить войну с Ираном - Axios

Республиканцы в Конгрессе США ищут деньги на финансирование войны с Ираном - и рассматривают сокращение расходов на медицину миллионов американцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios , об этом заявил глава Бюджетного комитета Палаты представителей Джоди Аррингтон.

Медицина - под удар

Республиканцы готовят бюджетный законопроект на 200 миллиардов долларов. Деньги нужны для финансирования войны в Иране и усиления иммиграционного контроля.

Чтобы найти эти средства, конгрессмены рассматривают сокращение федеральных расходов на здравоохранение.

Что именно планируют сократить

Аррингтон возобновил идею отмены так называемых "сокращений софинансирования" - субсидий по программе медицинского страхования ACA (Obamacare).

Бюджетное управление Конгресса ранее подсчитало последствия этого шага:

страховые взносы в среднем снизятся на 11%;

но 300 000 человек потеряют страховку вообще;

часть участников будет получать меньшую субсидию и платить больше из собственного кармана;

государство при этом сэкономит более 30 миллиардов долларов.

Также обсуждается ограничение возможности штатов покрывать нелегальных мигрантов в программе Medicaid.

Борьба с "мошенничеством" как прикрытие

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ объясняет это иначе.

"Есть и другие вопросы, которые мы сейчас рассматриваем, особенно в сферах мошенничества, расточительства и злоупотреблений, над которыми мы работаем с нашими членами", - сказал он Axios.

Пройдет ли это через Конгресс

Умеренных республиканцев такой подход не устраивает - они против сокращений в избирательный год. Даже несколько голосов "против" могут заблокировать любой законопроект в Палате представителей.

"Нам нужно создать коалицию для голосования", - признал Скализ.

Конгрессмен Дон Бейкон на вопрос, беспокоят ли его возможные сокращения, ответил коротко: "Посмотрю".

"Я думаю, что Майк Джонсон (спикер Палаты представителей США - Ред.) будет разумным", - добавил он.

Демократы против

Оппозиция не медлит с критикой. Сенатор Элизабет Уоррен написала в X: "Республиканцы в Конгрессе хотят сократить медицинское обслуживание американцев, чтобы оплатить дальнейшую войну в Иране".

Демократы выступают и против самой войны с Ираном, и против финансирования Иммиграционной службы (ICE). Именно расходы на ICE уже спровоцировали частичную приостановку работы правительства.

Цены на лекарства - отдельный вопрос

Параллельно Трамп давит на Конгресс, чтобы тот принял его предложение по режиму "наибольшего благоприятствования". Идея - привязать цены на лекарства в США к более низким ценам, действующим в других странах.

Новый законопроект о бюджетном примирении мог бы стать для этого площадкой. Но республиканское руководство пока холодно относится к идее - в прошлом году ее уже не включили в большой бюджетный законопроект.