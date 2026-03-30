Республиканцы хотят сэкономить на медицине, чтобы оплатить войну с Ираном - Axios
Республиканцы в Конгрессе США ищут деньги на финансирование войны с Ираном - и рассматривают сокращение расходов на медицину миллионов американцев.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом заявил глава Бюджетного комитета Палаты представителей Джоди Аррингтон.
Медицина - под удар
Республиканцы готовят бюджетный законопроект на 200 миллиардов долларов. Деньги нужны для финансирования войны в Иране и усиления иммиграционного контроля.
Чтобы найти эти средства, конгрессмены рассматривают сокращение федеральных расходов на здравоохранение.
Что именно планируют сократить
Аррингтон возобновил идею отмены так называемых "сокращений софинансирования" - субсидий по программе медицинского страхования ACA (Obamacare).
Бюджетное управление Конгресса ранее подсчитало последствия этого шага:
- страховые взносы в среднем снизятся на 11%;
- но 300 000 человек потеряют страховку вообще;
- часть участников будет получать меньшую субсидию и платить больше из собственного кармана;
- государство при этом сэкономит более 30 миллиардов долларов.
Также обсуждается ограничение возможности штатов покрывать нелегальных мигрантов в программе Medicaid.
Борьба с "мошенничеством" как прикрытие
Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ объясняет это иначе.
"Есть и другие вопросы, которые мы сейчас рассматриваем, особенно в сферах мошенничества, расточительства и злоупотреблений, над которыми мы работаем с нашими членами", - сказал он Axios.
Пройдет ли это через Конгресс
Умеренных республиканцев такой подход не устраивает - они против сокращений в избирательный год. Даже несколько голосов "против" могут заблокировать любой законопроект в Палате представителей.
"Нам нужно создать коалицию для голосования", - признал Скализ.
Конгрессмен Дон Бейкон на вопрос, беспокоят ли его возможные сокращения, ответил коротко: "Посмотрю".
"Я думаю, что Майк Джонсон (спикер Палаты представителей США - Ред.) будет разумным", - добавил он.
Демократы против
Оппозиция не медлит с критикой. Сенатор Элизабет Уоррен написала в X: "Республиканцы в Конгрессе хотят сократить медицинское обслуживание американцев, чтобы оплатить дальнейшую войну в Иране".
Демократы выступают и против самой войны с Ираном, и против финансирования Иммиграционной службы (ICE). Именно расходы на ICE уже спровоцировали частичную приостановку работы правительства.
Цены на лекарства - отдельный вопрос
Параллельно Трамп давит на Конгресс, чтобы тот принял его предложение по режиму "наибольшего благоприятствования". Идея - привязать цены на лекарства в США к более низким ценам, действующим в других странах.
Новый законопроект о бюджетном примирении мог бы стать для этого площадкой. Но республиканское руководство пока холодно относится к идее - в прошлом году ее уже не включили в большой бюджетный законопроект.
Напомним, поддержка Трампа среди зарегистрированных избирателей упала до 37% - это антирекорд за весь второй срок.
55% американцев выразили недовольство его работой. Среди независимых избирателей президента не одобряют 58%.
Еще раньше, весной 2025 года Лос-Анджелес и другие города Калифорнии охватили массовые антиправительственные протесты из-за жесткой миграционной политики Белого дома.
В ответ Трамп развернул Нацгвардию и отправил в город 700 морских пехотинцев, что только усилило критику в его адрес.