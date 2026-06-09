Кто может представлять Европу на переговорах с РФ: Зеленский назвал хороший вариант

Европа не должна занимать нейтральную позицию в переговорах по войне, ведь Россия является агрессором. В то же время Украина не согласится ни на какие решения, принятые без ее участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

По словам главы государства, Европа не может быть просто медиатором между Украиной и Россией, поскольку поддерживает Украину и разделяет ее позицию.

"Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто медиатором, потому что Европа на нашей стороне", - подчеркнул президент.

Зеленский пояснил, что статус посредника заставлял бы европейские страны занимать нейтральную позицию, в частности при принятии решений по санкциям против России.

"Поэтому я сказал, давайте быть честными, открытыми, четкими со всеми нами и также с россиянами, что нет просто медиаторов. Потому что он агрессор. Путин и Россия. Поэтому Европа имеет силу, чтобы его остановить", - добавил он.

Глава государства отметил, что европейские партнеры сами должны определить, кто будет представлять Европу на возможных переговорах. Среди вариантов он назвал формат Е3, в который входят Германия, Франция и Великобритания.

По мнению Зеленского, такой подход выглядит лучше предыдущих переговорных моделей.

"Нам не надо повторять минские соглашения. Я думаю, что Е3 лучше, чем другие форматы, которые были в прошлом", - сказал он.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина готова видеть Соединенные Штаты в любом формате переговоров, поскольку будущие гарантии безопасности должны поступать как от Европы, так и от США.

"Мы будем рады видеть обычную американскую команду", - подчеркнул он.

В то же время Зеленский категорически отверг возможность принятия решений по Украине без ее участия.

"Нет, мы такие переговоры без нас не примем, когда война идет на нашей территории, когда в основном потери Украины. Поэтому ничего о нас без нас", - подытожил глава государства.

Какие кандидатуры на роль переговорщика от ЕС рассматривали ранее

Напомним, ранее Politico сообщало, что в Евросоюзе обсуждали возможность назначения специального представителя для переговоров с Россией.

Среди потенциальных кандидатов называли президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Финляндии Александра Стубба, бывшего председателя ЕЦБ Марио Драги, экс-президента Финляндии Саули Нийнистьо и экс-главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.