ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Хто може представляти Європу на переговорах з РФ: Зеленський назвав хороший варіант

18:28 09.06.2026 Вт
3 хв
Кого Зеленський вважає найкращим кандидатом для переговорів з Росією?
aimg Марія Науменко
Хто може представляти Європу на переговорах з РФ: Зеленський назвав хороший варіант Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Європа не повинна займати нейтральну позицію в переговорах щодо війни, адже Росія є агресором. Водночас Україна не погодиться на жодні рішення, ухвалені без її участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

За словами глави держави, Європа не може бути просто медіатором між Україною та Росією, оскільки підтримує Україну та поділяє її позицію.

"Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, тому що Європа на нашому боці", - наголосив президент.

Зеленський пояснив, що статус посередника змушував би європейські країни займати нейтральну позицію, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії.

"Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити", - додав він.

Читайте також: Європа готова забрати у США кермо переговорів з Путіним, - прессекретар Мерца

Глава держави зазначив, що європейські партнери самі мають визначити, хто представлятиме Європу на можливих переговорах. Серед варіантів він назвав формат Є3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

На думку Зеленського, такий підхід виглядає кращим за попередні переговорні моделі.

"Нам не треба повторювати мінські угоди. Я думаю, що Є3 краще, ніж інші формати, які були в минулому", - сказав він.

Окремо президент наголосив, що Україна готова бачити Сполучені Штати в будь-якому форматі переговорів, оскільки майбутні гарантії безпеки мають надходити як від Європи, так і від США.

"Ми будемо раді бачити звичайну американську команду", - підкреслив він.

Водночас Зеленський категорично відкинув можливість ухвалення рішень щодо України без її участі.

"Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас без нас", - підсумував глава держави.

Які кандидатури на роль переговірника від ЄС розглядали раніше

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що в Євросоюзі обговорювали можливість призначення спеціального представника для переговорів із Росією.

Серед потенційних кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

Також звучало ім’я ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, однак вона дала зрозуміти, що не вважає себе відповідною кандидатурою.

Натомість запропоновану Путіним кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера в Берліні та Брюсселі публічно відкинули.

А глава дипломатії ЄС Кая Каллас прямо назвала Шредера "відомим лобістом російських компаній".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Російська Федерація Євросоюз Володимир Зеленський
Новини
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА