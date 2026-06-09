Хто може представляти Європу на переговорах з РФ: Зеленський назвав хороший варіант

Європа не повинна займати нейтральну позицію в переговорах щодо війни, адже Росія є агресором. Водночас Україна не погодиться на жодні рішення, ухвалені без її участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

За словами глави держави, Європа не може бути просто медіатором між Україною та Росією, оскільки підтримує Україну та поділяє її позицію.

"Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, тому що Європа на нашому боці", - наголосив президент.

Зеленський пояснив, що статус посередника змушував би європейські країни займати нейтральну позицію, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії.

"Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити", - додав він.

Глава держави зазначив, що європейські партнери самі мають визначити, хто представлятиме Європу на можливих переговорах. Серед варіантів він назвав формат Є3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

На думку Зеленського, такий підхід виглядає кращим за попередні переговорні моделі.

"Нам не треба повторювати мінські угоди. Я думаю, що Є3 краще, ніж інші формати, які були в минулому", - сказав він.

Окремо президент наголосив, що Україна готова бачити Сполучені Штати в будь-якому форматі переговорів, оскільки майбутні гарантії безпеки мають надходити як від Європи, так і від США.

"Ми будемо раді бачити звичайну американську команду", - підкреслив він.

Водночас Зеленський категорично відкинув можливість ухвалення рішень щодо України без її участі.

"Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас без нас", - підсумував глава держави.

Які кандидатури на роль переговірника від ЄС розглядали раніше

Нагадаємо, раніше Politico повідомляло, що в Євросоюзі обговорювали можливість призначення спеціального представника для переговорів із Росією.

Серед потенційних кандидатів називали президента Європейської ради Антоніу Кошту, президента Фінляндії Олександра Стубба, колишнього голову ЄЦБ Маріо Драгі, експрезидента Фінляндії Саулі Нійністьо та ексглаву Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.