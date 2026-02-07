Хотели снять видео, но не сложилось: на Запорожье в плен попали "флаговтики"

Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Российские оккупанты получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Россиянам нужно было установить флаг РФ в селе, после чего снять видео о якобы "продвижении" российских сил.

"Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо - пленом", - отметили в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю военные из состава 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады вместе с защитниками из подразделений 253-го штурмового полка взяли в плен 11 российских оккупантов. Также в бригаде показали видео с пленными россиянами.