Хотели снять видео, но не сложилось: на Запорожье в плен попали "флаговтики"
Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Российские оккупанты получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Россиянам нужно было установить флаг РФ в селе, после чего снять видео о якобы "продвижении" российских сил.
"Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо - пленом", - отметили в пресс-службе.
Всего за прошедшую неделю военные из состава 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады вместе с защитниками из подразделений 253-го штурмового полка взяли в плен 11 российских оккупантов. Также в бригаде показали видео с пленными россиянами.
Напомним, недавно мы писали, что бойцы Интернационального батальона "Азова" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. При этом только за одни сутки защитникам удалось взять в плен 18 российских военнослужащих.
Добавим также, что по итогам нового раунда переговоров в Абу-Даби Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан. Списки тех, кого удалось вернуть, не обнародуются: известно, что вернули украинцев, которых в РФ "приговорили" к заключению.
Перед этим последний комбинированный обмен был проведен в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.