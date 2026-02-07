ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Хотели снять видео, но не сложилось: на Запорожье в плен попали "флаговтики"

Украина, Суббота 07 февраля 2026 22:15
UA EN RU
Хотели снять видео, но не сложилось: на Запорожье в плен попали "флаговтики" Иллюстративное фото: украинские военные взяли россиян в плен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Силы обороны взяли на Запорожском направлении в плен группу российских оккупантов, которые хотели снять фейковое видео о якобы "продвижении" на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Российские оккупанты получили задание зайти в населенный пункт Павловка, который находится под контролем Сил обороны. Россиянам нужно было установить флаг РФ в селе, после чего снять видео о якобы "продвижении" российских сил.

"Очередной ролик, который оккупанты стремились снять для пропаганды, закончился для них предсказуемо - пленом", - отметили в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю военные из состава 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады вместе с защитниками из подразделений 253-го штурмового полка взяли в плен 11 российских оккупантов. Также в бригаде показали видео с пленными россиянами.

Напомним, недавно мы писали, что бойцы Интернационального батальона "Азова" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. При этом только за одни сутки защитникам удалось взять в плен 18 российских военнослужащих.

Добавим также, что по итогам нового раунда переговоров в Абу-Даби Украина и РФ впервые за долгое время провели обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 граждан. Списки тех, кого удалось вернуть, не обнародуются: известно, что вернули украинцев, которых в РФ "приговорили" к заключению.

Перед этим последний комбинированный обмен был проведен в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ Запорожская область
Новости
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Такого не делали даже террористы: Зеленский об атаках на АЭС
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ