Хотіли зняти відео, але не склалося: на Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики"

Сили оборони взяли на Запорізькому напрямку в полон групу російських окупантів, які хотіли відзняти фейкове відео про нібито "просування" на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Російські окупанти отримали завдання зайти до населеного пункту Павлівка, яке перебуває під контролем Сил оборони. Росіянам потрібно було встановити прапор РФ в селі, після чого відзняти відео про нібито "просування" російських сил.

"Черговий ролик, який окупанти прагнули зняти для пропаганди, закінчився для них передбачувано - полоном", - зазначили у пресслужбі.

Загалом за минулий тиждень військові зі складу 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади разом із оборонцями з підрозділів 253-го штурмового полку взяли в полон 11 російських окупантів. Також у бригаді показали відео з полоненими росіянами.