"Немцы в деревне": как иностранцы из "Азова" взяли 18 пленных за сутки (видео)
Бойцы Интернационального батальона "Азова" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. Только за одни сутки защитникам удалось взять в плен 18 российских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.
По словам военных, оккупанты, брошенные своим командованием на произвол судьбы, в течение нескольких месяцев скрывались в подвалах и норах на территории села. Для окончательной ликвидации вражеского сопротивления к зачистке привлекли бойцов "Интербата".
Во время операции иностранные добровольцы столкнулись с последствиями российской пропаганды среди пленных.
"Они реально верят в эти сказки. Когда мы заходили, некоторые из них были убеждены, что против них воюет спецназ НАТО. У них была информация, что якобы "немцы в деревне", - рассказал боец Интернационального батальона.
Сами же пленные россияне подтвердили, что долгое время находились в изоляции без должной поддержки.
"Мы просто сидели в подвалах, нас оставили. Когда пришли "азовцы", мы поняли, что сопротивляться нет смысла", - сказал один из задержанных оккупантов.
Фото: с. Золотой Колодец (deepstatemap.live)
Добропольское направление
Добропольское направление остается одним из ключевых участков обороны на востоке Украины. С августа 2025 года определенную полосу здесь удерживает 1-й корпус НГУ "Азов", не давая противнику продвинуться вперед.
Напомним, что накануне Нового года российские войска предприняли попытку штурма этого направления, однако бойцы Национальной гвардии сорвали планы врага. Оккупанты пытались прорваться к передовым позициям Сил обороны Украины в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов", но потерпели неудачу.
Ранее российская сторона распространила фейковую информацию о якобы захвате Доброполья вблизи Гуляйполя в Запорожской области. В Генеральном штабе ВСУ это заявление опровергли, подтвердив, что город остается под контролем украинских сил.
Кроме того, враг неоднократно пытался прорвать оборону и продвинуться в направлении Доброполья, однако каждый раз нес потери и отступал. В частности, пограничники совместно с Нацгвардией отбили атаку около 20 российских военных, которые передвигались на девяти квадроциклах.
Также утром 22 декабря в зоне ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в сторону Доброполья, однако штурм российских сил также был успешно отбит.