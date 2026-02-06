"Немцы в деревне": как иностранцы из "Азова" взяли 18 пленных за сутки (видео)

Бойцы Интернационального батальона "Азова" провели успешную операцию по зачистке населенного пункта Золотой Колодец на Добропольском направлении. Только за одни сутки защитникам удалось взять в плен 18 российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

По словам военных, оккупанты, брошенные своим командованием на произвол судьбы, в течение нескольких месяцев скрывались в подвалах и норах на территории села. Для окончательной ликвидации вражеского сопротивления к зачистке привлекли бойцов "Интербата".

Во время операции иностранные добровольцы столкнулись с последствиями российской пропаганды среди пленных.

"Они реально верят в эти сказки. Когда мы заходили, некоторые из них были убеждены, что против них воюет спецназ НАТО. У них была информация, что якобы "немцы в деревне", - рассказал боец Интернационального батальона.

Сами же пленные россияне подтвердили, что долгое время находились в изоляции без должной поддержки.

"Мы просто сидели в подвалах, нас оставили. Когда пришли "азовцы", мы поняли, что сопротивляться нет смысла", - сказал один из задержанных оккупантов.

Фото: с. Золотой Колодец (deepstatemap.live)