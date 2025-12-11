Хотели взорвать на "свидании": СБУ предотвратила убийство украинского воина

Контрразведка СБУ в Чернигове разоблачила агента ФСБ, который готовил подрыв украинского воина. Для этого враг планировал изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) и разместить его вблизи многоквартирного дома, куда должен был прибыть защитник.

Чтобы заманить военного на место подрыва, ФСБ создала фейковый аккаунт девушки на сайте знакомств, которая пригласила его на свидание.

СБУ заблаговременно разоблачила замысел врага, изъяла взрывчатку и предотвратила трагедию.

По данным следствия, 35-летний местный дезертир, завербованный ФСБ, искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Под руководством кураторов он должен был изготовить СВУ, оснастить его мобильным телефоном для дистанционного подрыва, установить похороненную миникамеру для наблюдения за жертвой.

Во время обысков у фигуранта изъяты компоненты для изготовления СВП и смартфон, которым он общался с российскими спецслужбами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 111 УКУ ( государственная измена в условиях военного положения ) для привлечения к ответственности всех причастных.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Черниговской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Фото: СБУ нейтрализовала покушение на украинского военного (t.me/SBUkr)

