Россияне приглашали на "свидание": во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных

Среда 01 октября 2025 13:25
Россияне приглашали на "свидание": во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных Фото: во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины и полиция предотвратили два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг использовал тактику "приглашения на свидание". Для этого россияне создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями".

Впоследствии двое воинов Сил обороны получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать.

Попытки россиян взорвать военных

Напомним, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда россияне пытались взорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.

В ходе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство.

Также во Львове сотрудники СБУ совместно с Нацполицией предупредили масштабный теракт, организованный несовершеннолетними по заданию российских спецслужб. Двое подростков заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного, однако правоохранители успели обезвредить опасность до того, как она могла нанести вред.

Служба безопасности Украины Львов Теракт
