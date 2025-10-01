Россияне приглашали на "свидание": во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных

Фото: во Львове СБУ предотвратила теракты в отношении военных (facebook.com/kharkivpolice)

Служба безопасности Украины и полиция предотвратили два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чтобы заманить военных на место запланированного теракта, враг использовал тактику "приглашения на свидание". Для этого россияне создали фейковые женские аккаунты в популярной соцсети, от имени которых познакомились с потенциальными "целями". Впоследствии двое воинов Сил обороны получили "приглашение" встретиться на локациях, где были заложены взрывчатки. Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел, нейтрализовали СВП и обезопасили украинских защитников, которых враг собирался взорвать.