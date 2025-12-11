Хотіли підірвати на "побаченні": СБУ запобігла вбивству українського воїна

Контррозвідка СБУ у Чернігові викрила агента ФСБ, який готував підрив українського воїна. Для цього ворог планував виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) та розмістити його поблизу багатоквартирного будинку, куди мав прибути захисник.

Щоб заманити військового на місце підриву, ФСБ створила фейковий акаунт дівчини на сайті знайомств, яка запросила його на побачення.

СБУ завчасно викрила задум ворога, вилучила вибухівку та запобігла трагедії.

За даними слідства, 35-річний місцевий дезертир, завербований ФСБ, шукав "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

Під керівництвом кураторів він мав виготовити СВП, оснастити його мобільним телефоном для дистанційного підриву, встановити поховану мінікамеру для спостереження за жертвою.

Під час обшуків у фігуранта вилучено компоненти для виготовлення СВП та смартфон, яким він спілкувався з російськими спецслужбами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 111 ККУ ( державна зрада в умовах воєнного стану ) для притягнення до відповідальності всіх причетних.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Фото: СБУ нейтралізувала замах на українського військового (t.me/SBUkr)

