Готовил теракт против военных в Лозовой: СБУ задержала российского агента

Четверг 16 октября 2025 10:59
Готовил теракт против военных в Лозовой: СБУ задержала российского агента Фото: СБУ задержала российского агента в Лозовой (SecurSerUkraine_
Автор: Ірина Глухова

В Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, СБУ и полиция предотвратили террористический акт, который российские спецслужбы готовили против украинских защитников на юге Харьковщины.

Детали схемы

По данным следствия, в городе Лозовая мужчина планировал дистанционно активировать взрывчатку в момент, когда к заминированному транспорту приблизятся украинские военные.

Для атаки он изготовил самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

СБУ заблаговременно разоблачила преступные намерения, и оперативники задержали злоумышленника при попытке заложить взрывчатку.

Как установило расследование, исполнителем оказался 53-летний местный житель без работы, который вышел на связь с российскими кураторами через Telegram-каналы с "легкими подработками". Получив инструкции, он следил за служебным авто и изготовил взрывчатку, начиненную гайками для усиления поражения.

Во время обысков у него изъяли готовое взрывное устройство, комплектующие к нему и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Что грозит

Российскому агенту объявлено подозрение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 УК Украины (приготовление к теракту по предварительному сговору группой лиц).

Он взят под стражу без права залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ задержала агента РФ на Харьковщине (t.me/SBUkr)

Разоблачение агентов РФ

Напомним, недавно контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта, который российские спецслужбы планировали осуществить в Запорожье.

Также известно, что в Днепре задержали российского агента, который готовил координаты для новых ударов РФ по городу. Он должен был оставлять GPS-"маячки" вблизи объектов, чтобы наводить на них российские ракеты и дроны.

А в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

