В Хорватии опровергают Орбана: Венгрия может отказаться от нефти из РФ

Вторник 11 ноября 2025 00:10
В Хорватии опровергают Орбана: Венгрия может отказаться от нефти из РФ Фото: Андрей Пленкович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович опроверг заявления венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Будапешт якобы не может заменить нефть из РФ мощностями Адриатического трубопровода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Речь идет о трубопроводе, которым управляет хорватская компания JANAF. В частности, Пленкович обвинил власти Венгрии, а также венгерскую нефтеперерабатывающую компания MOL, которые заявляют, что JANAF якобы не соблюдает обязательств по поставкам нефти в Венгрию.

"Это совершенно ложная версия венгерских властей и самой MOL, которая полностью искажает факты и правду. JANAF обладает всеми возможностями и мощностями для поставок всей необходимой сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии, а именно в Сазхаломбатте и Братиславе, с более чем достаточной мощностью", - говорит премьер.

Он добавил, в "наши общие мощности" по транспортировке сырой нефти превышают максимальные эксплуатационные мощности этих двух НПЗ в Венгрии и в Словакии.

Также Пленкович выразил удивление тем, что этот "ложный нарратив" находит определенное одобрение по стороны Соединенных Штатов. В этой фразе он подразумевает отсрочку от санкций против нефтяных компаний РФ для Венгрии.

В то же время словацкий премьер напомним историю с сербским нефтезаводом NIS, который по причине санкций США на данный момент не может получать нефть, и для него исключений в санкциях нет.

Орбан встретился с Трампом

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Поездка была после того, как Вашингтон введет санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ - "Лукойла" и "Роснефти", а также дочерних структур.

Вскоре после переговоров Орбан заявил, что ему удалось договориться с Трампом об исключении из санкций, чтобы Венгрия и дальше могла покупать российскую нефть.

К слову, в ходе этих переговоров президент США утверждает, что Венгрии якобы сложно найти альтернативу поставкам из России. Причиной он назвал - отсутствие выхода страны к морю.

