ua en ru
Пт, 07 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Трамп упрекнул Европу и встал на защиту Орбана в поставках нефти из РФ

Вашингтон, Пятница 07 ноября 2025 20:19
UA EN RU
Трамп упрекнул Европу и встал на защиту Орбана в поставках нефти из РФ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США рассматривают возможность исключений из санкций, чтобы Венгрия смогла продолжить импорт российской нефти. Эй якобы сложно найти альтернативу.

Как передает РБК-Украина, об этом на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист спросил у Трампа, готовы ли США сделать исключения из санкций для Венгрии.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это великая страна, большая страна, но у неё нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьёзная проблема", - ответил американский лидер.

Он упомянул, что "есть еще одна страна", у которой такая же проблема.

Также Трамп добавил, что многие из европейских стран не сталкиваются с такими же трудностями, как Венгрия, но они "покупают много нефти и газа у России".

Санкции США

Напомним, Венгрия за более чем три года с начала полномасштабной войны России против Украины не диверсифицировала импорт нефти и газа. Она продолжает активно покупать российские энергоносители, несмотря на планы ЕС полностью отказаться от них.

При этом Хорватия предлагала Венгрии альтернативу - Адриатический трубопровод. Благодаря ему единственный венгерский НПЗ мог бы обеспечить около 80% своих потребностей.

После того как США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти", власти Венгрии не изменили своей позиции по российской нефти и не хотят рассматривать альтернативы.

Вместо этого премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл к президенту США Дональду Трампу, чтобы просить об исключениях из санкций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан
Новости
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
От 50-60 тысяч гривен: Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов в ВСУ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины