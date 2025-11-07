Трамп упрекнул Европу и встал на защиту Орбана в поставках нефти из РФ

Как передает РБК-Украина , об этом на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил президент США Дональд Трамп.

Журналист спросил у Трампа, готовы ли США сделать исключения из санкций для Венгрии.

"Мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень трудно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет преимущества в виде выхода к морю. Это великая страна, большая страна, но у неё нет моря. У них нет портов. Поэтому это серьёзная проблема", - ответил американский лидер.

Он упомянул, что "есть еще одна страна", у которой такая же проблема.

Также Трамп добавил, что многие из европейских стран не сталкиваются с такими же трудностями, как Венгрия, но они "покупают много нефти и газа у России".