У Хорватії спростовують Орбана: Угорщина може відмовитися від нафти з РФ

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович спростував заяви угорського прем'єра Віктора Орбана про те, що Будапешт нібито не може замінити нафту з РФ потужностями Адріатичного трубопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Йдеться про трубопровід, яким управляє хорватська компанія JANAF. Зокрема, Пленкович звинуватив владу Угорщини, а також угорську нафтопереробну компанію MOL, які заявляють, що JANAF нібито не дотримується зобов'язань щодо постачання нафти в Угорщину.

"Це абсолютно помилкова версія угорської влади і самої MOL, яка повністю спотворює факти і правду. JANAF володіє всіма можливостями і потужностями для поставок всієї необхідної сирої нафти на нафтопереробні заводи в Угорщині, а саме в Сазхаломбатті і Братиславі, з більш ніж достатньою потужністю", - говорить прем'єр.

Він додав, що "наші загальні потужності" з транспортування сирої нафти перевищують максимальні експлуатаційні потужності цих двох НПЗ в Угорщині та в Словаччині.

Також Пленкович висловив здивування тим, що цей "помилковий наратив" знаходить певне схвалення з боку Сполучених Штатів. У цій фразі він має на увазі відстрочку від санкцій проти нафтових компаній РФ для Угорщини.

Водночас словацький прем'єр нагадаємо історію із сербським нафтозаводом NIS, який через санкції США наразі не може отримувати нафту, і для нього винятків у санкціях немає.