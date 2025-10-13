Холодные дожди и серые облака: синоптик предупредила, какой будет погода в Украине завтра

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках в ближайшие ночи.

Тем временем спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.