Общество Образование Деньги Изменения

Холодные дожди и серые облака: синоптик предупредила, какой будет погода в Украине завтра

Завтра погода в Украине будет облачной и местами - с дождями (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 14 октября, будет холодной. В большинстве областей вероятны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, вторник (14 октября) будет в Украине холодным.

"Ближайшей ночью ожидается лишь +2+6 градусов, а завтра днем +6+10 градусов", - поделилась Диденко.

Между тем несколько теплее будет:

  • в центральной части и на востоке +8+12 градусов;
  • на юге Украины +12+16 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Украине (карта: facebook.com/tala.didenko)

Диденко сообщила также, что небольшие дожди пройдут в большинстве областей.

"Разве что южная часть удержится от осадков", - отметила она.

Между тем на крайнем севере - вероятны умеренные дожди.

В Киеве 14 октября будет облачно, местами - небольшой дождь.

"Холодно! В столице ночью предполагается +2+4 градуса, днем едва до +8 градусов", - подчеркнула синоптик.

Она добавила, что несмотря на холодные дожди, туман, серые облака и низкую температуру, украинцам стоит радоваться красоте природы.

"Желтые и красные листья, птичьи красивые кружения, красная рябина и калина, толстые пушистые коты! Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко", - отметила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили жителей некоторых областей об опасных метеорологических явлениях - ночных заморозках в ближайшие ночи.

Тем временем спасатели предупредили украинцев о существенной непогоде в Карпатах и обратились к туристам с важной просьбой.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

