Холодні дощі й сірі хмари: синоптик попередила, якою буде погода в Україні завтра

Нагадаємо, раніше експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили мешканців деяких областей про небезпечні метеорологічні явища - нічні заморозки найближчими ночами.

Тим часом рятувальники попередили українців про суттєву негоду в Карпатах і звернулися до туристів із важливим проханням.

