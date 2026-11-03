Холод еще отступит: синоптик дала прогноз погоды на 4 ноября и назвала дату потепления

Погода в Украине 4 ноября ожидается по-осеннему прохладная. Однако после снижения температуры "на горизонте" виднеется вероятное потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Специалист рассказала, что "холодная ноябрьская погода наступает", и это - "логично для этого сезона".
Температура воздуха в среду, 4 ноября, по данным Диденко, будет "приблизительно одинаковой" и ночью, и днем - около +5...+9°C (хотя местами ночь может быть и более прохладной).
Несколько теплее днем - около +9...+12°C - может быть:
"Из-за доминирования мощного антициклона по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем, в среду в Украине осадков не предполагается", - сообщила синоптик.
При этом в Крыму, по словам Диденко, "ожидаются дожди".
"Важная деталь! Завтра практически повсюду в Украине ожидается сильный ветер северного направления", - подчеркнула эксперт.
Она напомнила также, что такое "усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха".
"Поэтому шарфы и капюшоны завтра - обязательно", - посоветовала метеоролог.
В Киеве, по словам Диденко, осадков в течение 4 ноября не предвидится.
Однако вероятен порывистый северный ветер.
Максимальная температура воздуха - будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов тепла.
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"До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода с небольшими плюсами днем", - рассказала Диденко.
В ближайшие выходные (7-8 ноября), по ее словам, ночью возможны "небольшие минусы".
"Хотя слишком донимающего холода не предполагается", - заметила синоптик.
При этом "холодный период продлится ориентировочно до 10 ноября".
"А с 10-11 ноября (через неделю, со следующих вторника-среды, - Ред.) в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - поделилась эксперт предварительным, ориентировочным прогнозом.
В заключение она уточнила, что "это потепление будет влажным" - "с периодическими дождями".
Напомним, ранее мы рассказывали, каким бывает ноябрь в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).
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