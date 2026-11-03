Холод еще отступит: синоптик дала прогноз погоды на 4 ноября и назвала дату потепления

Особенности погоды в Украине 4 ноября

Специалист рассказала, что "холодная ноябрьская погода наступает", и это - "логично для этого сезона".

Температура воздуха в среду, 4 ноября, по данным Диденко, будет "приблизительно одинаковой" и ночью, и днем - около +5...+9°C (хотя местами ночь может быть и более прохладной).

Несколько теплее днем - около +9...+12°C - может быть:

на юге Украины;

на юго-востоке;

на Закарпатье.

"Из-за доминирования мощного антициклона по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем, в среду в Украине осадков не предполагается", - сообщила синоптик.

Доминирование антициклона "Клаус" 4 ноября 2026 года (инфографика: facebook.com/tala.didenko)

При этом в Крыму, по словам Диденко, "ожидаются дожди".

"Важная деталь! Завтра практически повсюду в Украине ожидается сильный ветер северного направления", - подчеркнула эксперт.

Она напомнила также, что такое "усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха".

"Поэтому шарфы и капюшоны завтра - обязательно", - посоветовала метеоролог.

Прогноз погоды по Украине на 4 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, осадков в течение 4 ноября не предвидится.

Однако вероятен порывистый северный ветер.

Максимальная температура воздуха - будет колебаться в пределах от 6 до 8 градусов тепла.

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Когда похолодание может смениться потеплением

"До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода с небольшими плюсами днем", - рассказала Диденко.

В ближайшие выходные (7-8 ноября), по ее словам, ночью возможны "небольшие минусы".

"Хотя слишком донимающего холода не предполагается", - заметила синоптик.

При этом "холодный период продлится ориентировочно до 10 ноября".

"А с 10-11 ноября (через неделю, со следующих вторника-среды, - Ред.) в Украине ожидается повышение температуры воздуха", - поделилась эксперт предварительным, ориентировочным прогнозом.

В заключение она уточнила, что "это потепление будет влажным" - "с периодическими дождями".